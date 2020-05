El cuarto caso positivo de la provincia de Chubut, una mujer de Trelew, fue dada de alta. Se encontraba internada en Hospital local y el ministro de Salud, Fabián Puratich, había dicho días atrás que era más por una cuestión social que médica porque se encontraba en buen estado de salud.

Finalmente, su progreso fue bueno y recibió el alta médica, según precisó el propio Puratich. “Uno de los positivos evoluciono muy bien y ya está de alta hospitalaria", reveló.

Por otro lado, el hombre de 69 años que fue quien contagió a esta mujer continúa internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria pero estable, indicó el ministro, que también aclaró que el resto de los contactos estrechos "dieron negativo”.

En otro orden de cosas, Puratich afirmó que hay 15 colectivos con personas que necesitan regresar a Chubut. "Es bastante complejo porque tenemos más de 2.200 personas en aislamiento y no es fácil llevar adelante ese control", explicó el responsable de la cartera sanitaria a Cadena Tiempo. Detalló que la mayoría se encuentran en Buenos Aires y Córdoba: "La gran mayoría no son personas con problemas de salud sino los estudiantes y pedimos paciencia para hacerlo de forma organizada porque nos desbordaremos y no podremos tener capacidad de control".

Agregó que no hay vuelos previstos y estos colectivos comenzarían a llegar esta semana. "Trataremos de que no sea más de uno por ciudad para que no se desborde el sistema de seguimiento”, informó.