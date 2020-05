El presidente del club Belgrano de Esquel, Milton Reyes, conversó con Red43 sobre la actualidad de la institución deportiva en el marco de la pandemia de coronavirus. "Nos ha servido para fortalecernos y tener mucho diálogo con otras instituciones. Estamos avanzando en algunas cuestiones que van a ser significativas a futuro", destacó el dirigente.

"Estábamos acostumbrados a tener mucha actividad diaria, la demanda era muy importante y de pronto estamos todos guardados en casa. Por un lado el tema social y por otro la economía que se ve seriamente afectada", explicó. En la cuestión monetaria, señaló que "una serie de profes y técnicos trabajaban de esto y ya no tenemos posibilidad de seguir pagándoles el sueldo".

Reyes valoró la importancia del trabajo social. Al respecto, detalló: "Tenemos identificadas familias con problemas bastante complejos. Gente que trabajaba de la changa o tareas particulares y hoy no lo pueden hacer e intentamos hacerles llegar alimentos, cosas que hacen que puedan pasar esto más fácil". "Independiente de la actividad deportiva, lo social es la clave", analizó el máximo mandatario del club. "Los mismos profes que hoy no pueden trabajar están pensando en cuáles son las familias vulnerables y armando estrategias para poder ayudar. El Estado no puede hacer todo y estamos convencidos de que las instituciones deportivas son la rueda de auxilio del Estado", consideró.

"El club está integrado por chicos de todos los sectores de Esquel y los profes tienen perfectamente identificadas a las familias".

Por otra parte, sobre una posible reanudación de la actividad, sostuvo que están trabajando en un protocolo para presentar la semana próxima con el objetivo de "empezar a darle un poco de vida a la institución, empezar con algunos entrenamientos, con poca cantidad de gente, bien organizados y con la información que nos tendrá que dar la gente de salud".

Asimismo, Reyes se refirió al alquiler de la cancha que se convirtió en algo muy importante desde que el estadio del barrio Buenos Aires cuenta con luz artificial: "La gente lo disfrutaba y hacía actividad física. Nosotros lo hicimos pensando en tener presupuesto propio y nos lo estaba dando". "Esa obra tan importante (la iluminación) tiene un costo y lo que para nosotros era una solución hoy es un problema porque nos genera un gasto importante de energía que hay que cubrirlo. Con la buena voluntad de la gente de la Cooperativa logramos que se levante el medidor de luz y esa tarifa no la paguemos", precisó.