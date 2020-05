Está en la casa tratando de no aburrirse. Sigue las rutinas que le manda su profesora Marisa Santos del Club Andino y trata, por todos los medios, de focalizar su objetivo de estar en Dakar 2022, en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La joven esquelense Sofía Eyo Herpsomer, la escaladora esquelense, es uno de los firmes proyectos que tiene la Argentina para Dakar 2022 y durante el pasado mes de febrero se puso en proceso la Fase 2 en el Cenard, donde seleccionaron a parte de los jóvenes atletas para llevar adelante un campus de concentración de cada disciplina.

En esa oportunidad, la provincia del Chubut contó con 10 atletas en el Campus Dakar, uno de ellos fue precisamente Sofía Eyo Herpsomer quien tuvo la posibilidad de conversar, de manera virtual, con el área de prensa de Chubut Deportes.

“Mi experiencia en la segunda participación del programa YOG fue muy buena, ya que me pude reencontrar con las amistades que había formado en la primera fecha y esta vez pude conocer el resto de los deportes y hacerme de nuevas amistades”, destacó además.

Durante el año pasado Sofía tuvo un excelente año a nivel deportivo, donde compitió en dos regionales (uno en la ciudad de Bariloche y otro en Piedra del Águila) donde alcanzó el segundo y primer lugar, respectivamente; también fue seleccionada para viajar a Buenos Aires por el Proyecto Dakar 2022, donde compartió el 1° encuentro del programa junto a 16 atletas de todo el país.

“En el primer encuentro conocimos a gimnastas olímpicos” recuerda, “en febrero volví a encontrarlos en el ENARD, me reconocieron y desearon suerte”.

“En el 2019 participé de varios encuentros organizados por los profes de Escalada del Club Andino y del Club Independiente” aseguró Sofía y además agregó que “cuando tuve la oportunidad, viajaba a Piedra Parada con mi familia para escalar algunos días en la roca”.

Es por ello que finalizó el año en el 2° lugar del ranking regional Patagonia Norte de Escalada Deportiva en la Categoría Juvenil B y fue reconocida el año pasado, durante la Fiesta del Deporte, donde recibió el diploma al mérito deportivo en Escalada.

Por eso el Campus Dakar realizado en febrero, fue el 2° encuentro y Sofía pasó a formar parte de los 9 atletas de todo el país en la disciplina. “Éramos muchísimos chicos de todo el país. Una de las cosas que más me gusto eran las charlas de los valores olímpicos que teníamos todos los medio días después de los entrenamientos” destacó la joven esquelense.

“Tuvimos distintas charlas con deportistas olímpicos, distintos shows a la tardecita afuera, participamos de la presentación de los III Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario 2021. Esta vez nos regalaron a todos uniformes, para que estemos todos iguales y la debíamos usar cuando íbamos al ENARD. Fue una experiencia muy linda e inolvidable, aprendí muchas cosas nuevas e interesantes”, destacó además.

Por otra parte, señaló que “los entrenadores y personas que estaban dentro del programa me ayudaron a mejorar como atleta, me dieron muchísimos consejos útiles para mejorar y seguir creciendo como deportista. Estoy muy agradecida por todo lo que viví y espero que pronto nos podamos reencontrar”.

Esta fue una de las últimas actividades deportivas que realizó Sofía antes de entrar en la cuarentena obligatoria y, al igual que todos los deportistas, modificó sus hábitos de entrenamiento: “Tuve que cambiar mi forma de entrenamiento, ya que no puedo ir a practicar mi deporte al muro y tampoco puedo ir al gimnasio para mantener mi estado físico”, explica. “En este momento de cuarentena a veces hago las rutinas que me manda mi entrenadora (Marisa Santos) y en otras oportunidades entreno con mi mamá y sus rutinas. Cuando estoy con mi papá salgo a caminar o a correr en la chacra de la familia”.

Entre los objetivos del 2020, Sofía se había propuesto “participar del Nacional en Buenos Aires, volver a ir al ENARD y tratar de que me vaya bien en las competencias”. Es por eso que el aporte de Chubut Deportes es una gran ayuda en este momento: “Es muy importante porque me ayuda ahorrar para los viajes que podamos realizar cuando se termine la cuarentena”.

Para finalizar, Sofía destaca las ganas de volver a su vida normal que llevaba antes de la cuarentena: “Quiero volver a la escuela, a las clases de inglés, al gimnasio, a juntarme con mis amigas y amigos, visitar a mi familia. Y sobre todo, poder entrenar todos los días con mis compañeros en el Club Andino”.

Por eso se propone objetivos cortos mientras está en su casa, aunque sabe que son tiempos difíciles: “Intento focalizarme en no perder todo mi estado físico y mental. Estar bien y disfrutar de todo lo que estoy viviendo de la mejor manera posible, porque a veces no me es fácil. Me siento aburrida y cansada de no poder hacer nada de todo lo que me gusta”.