En la mañana del martes, el titular del Ejecutivo municipal dialogó con vecinos y comerciantes de la zona de Paraje Entre Ríos y del límite con El Bolsón, quienes remarcaron la necesidad de “reactivar el tránsito en la zona. Que esté cerrado el acceso nos perjudica económicamente, nadie viene hasta acá para comprar y tener que subir hasta la 40 para volver a bajar a las 16 es un gasto innecesario”.



En ese sentido, Sánchez concordó con los vecinos y sostuvo que: “Reabrir la ruta 16 es necesario para reactivar la economía de esa zona y por seguridad vial. Hay casi 300 personas habilitadas para cruzar a Río Negro y lo vienen haciendo hace casi dos meses. Muchas de ellas solían transitar por la 16 y hoy tienen que ir hasta la 40”.



“Se viene el invierno y el hielo hace peligrosa la ruta de Radal. Tener habilitada la 16 es fundamental para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, siempre respetando los controles, tal cual se está haciendo en la ruta nacional”.



Uno de los comerciantes explicó que “aún teniendo el permiso para cruzar a trabajar me tengo que ir hasta la 40. A veces necesito ir con mi vehículo a tres cuadras para el lado de El Bolsón pero para eso tengo que subir y volver a bajar, son 20 kilómetros extra, lo que significa un gasto de combustible que me perjudica mucho”.



Augusto Sánchez remarcó que “lo que pedimos no trasgrede ninguna norma, necesitamos el mismo sistema de circulación que en la ruta 40 pero en la provincial 16. A la distancia puede ser difícil de ver, pero a los vecinos y vecinas de Lago Puelo les cambia el día a día".