El presidente de la Asociación de Comerciantes y Afines, Javier Comparada, se refirió a sus expectativas para la temporada de invierno y concretamente criticó la decisión tomada por el concesionario del CAM La Hoya, que informó que no están dadas las condiciones para abrir.

"Yo tengo una posición muy crítica respecto a La Hoya, lo digo a título personal porque no lo he charlado con la Asociación. No entiendo cuál es el esfuerzo y el sacrificio que hace el concesionario de La Hoya. El pueblo esquelense y chubutense ha hecho muchos sacrificios para que ellos sean los nuevos concesionarios", subrayó Compara. Asimismo, indicó que "la provincia ha hecho esfuerzos enormes porque le han subsidiado el pase durante el año pasado, han pedido muchísimo, hasta el colectivo de CORFO para llevar gente".

"No pagaron el canon porque dicen que han hecho mejoras. Si esa mejora es la confitería es comprensible pero tengamos en cuenta que La Hoya se la dieron por 20 años con opción a 10 más. Tiene 30 años por delante y seguramente va a conseguir este año no pagar el canon por todo lo que ha pasado con el COVID-19", explicó el comerciante. "La crisis la pagamos los pequeños, los que no tenemos mucho poder de grito en el cielo y todos los impuestos nos caen igual. Ellos que tienen un montón de posibilidades de no pagar canon terminan dando la noticia de que no están dadas las condiciones", enfatizó.

En el mismo sentido, Comparada cuestionó que "si no están dadas las condiciones para que La Hoya abra a nivel provincial que no tenemos circulación del virus, ¿para qué nos vamos a esmerar tanto los privados para poder atender en el invierno? No va a venir nadie y las ventas de nuestros comercios van a disminuir muchísimo en razón de lo mal que está cobrando el empleado público". "Es momento que los que hicieron mucho para que llegue este concesionario le exijan ese esfuerzo que los privados estamos haciendo para poder resistir con nuestros negocios, que el concesionario ponga La Hoya al servicio del prestador turístico que si no tiene se ingreso que va a ser el remate final", consideró el presidente de la Asociación de Comerciantes.