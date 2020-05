El contador Martín Sandoval realizó una denuncia durante los últimos días, que finalizó con el allanamiento en el departamento de una masoterapeuta y el secuestro de equipos tecnológicos y dinero en efectivo.

En el marco de la denuncia por presunta extorsión, Sandoval dialogó con Red43 y comentó cuál fue el origen de la misma: "Hubo un pedido de extorsión que venia a raíz de unos mensajes que recibí, donde me decían que tenían información mía en papeles, filmaciones y mensajes que iban a salir a la luz y me iban a decir el procedimiento para llevar adelante. Mi abogado se comunica con fiscalía y me dicen que siga el juego de lo que me estaban pidiendo".

Además, el contador explicó cómo fue el inicio del inconveniente: "El fin de semana apareció una página de Facebook, trucha, que había sacado información en la que se me culpaba de algunas cuestiones de mi actividad en el Ministerio (de Familia) y también otras cuestiones de índole personal que surgen a raíz de unos dichos que hizo la ministra (Torres Otárola) en el cual nos iba a llegar cuestiones judiciales a algunos ex funcionarios. Resulta sospechoso que después de sus dichos se haya divulgado cierta información y que después esté el pedido de extorsión"

Por otra parte, Sandoval se refirió al procedimiento que culminó con el allanamiento: "Nos dan otro teléfono y se hizo una seguidilla de intercambios de mensaje. Esta chica Casanova (la masoterapeuta) dijo que llevó a arreglar un celular y le habían sacado información. Si yo no pagaba, esa información se iba a divulgar. Le dieron una connotación de índole sexual porque me atendí con ella en octubre por dos o tres sesiones de masajes. Ella decía que grababa las sesiones después de lo que le había ocurrido con el caso de Campos. Lo llamativo es que la cuestión con el periodista fue a fines de noviembre y esto fue a principio del mes".

Sobre su vinculo con la masoterapeuta, el contador expresó: "Nosotros tuvimos relación con ella a partir de la causa que tiene con Andrés Campos, donde la actual ministra (Torres Otárola) era diputada y con la cuestión de violencia de género se la acompañó en esa situación. En las comunicaciones que ella me hace, me dice que está teniendo contacto fluido con la actual ministra".

Además, Sandoval dio su punto de vista de por qué intentaron hacerle esto: "Esto viene desde el momento que nos fuimos con Pablo Leuful. Hubo una seguidilla de persecución política y se me quiso inculpar por cuestiones que no eran mi responsabilidad. Yo salí a contestar eso y entre líneas siempre se me trató de callar y decir que si yo hablaba iban a salir otras cuestiones"

Sandoval negó haber recibido otro tipo de amenazas, pero dejó en claro que tiene cierto temor: "Gracias a Dios, por ahora no recibí amenazas. Se vivieron momentos de tensión porque uno no espera esto. Es muy incómodo que te escrachen en una página y que se genere esta información de una extorsión que le dieron una índole sexual y la verdad no hay nada de eso. Llevaron esta cuestión de tono político me genera miedo, no solo por uno sino por mis hijos pequeños y me genera una situación de temor"

Respecto al pago que realizó y el dinero secuestrado, el contador dijo que fiscalía le pidió que hiciera el pago: "Muchos me preguntan por qué pagué, porque daba a entender que teníamos que tapar información. Por pedido de fiscalía había generar el pago para poder configurar la extorsión y el pedido de secuestro de los elementos electrónicos".

Sobre su salida del Ministerio de familia, niñez y adolescencia, Sandoval respondió: "Mis razones fueron de índole particular y familiar. Tienen que ver con cuestiones que no me cumplieron al momento de llevarme a Rawson. Tener una vivienda. Yo me trasladaba desde Esquel y no lo pude hacer con mi familia durante estos seis meses. Me iban a pagar los viáticos de la movilidad y nunca se cumplió. Cuando surgió la pandemia, al tener una beba chiquita, se me complicaba y fue decisión familiar dar un paso al costado".

Por último, indicó que cuando Torres Otárola era diputada, se le pedía al equipo donar parte de sus sueldos para la militancia: "En la época del ministerio no. Sí se hizo en la legislatura, me lo plantearon que era así antes de entrar. Teníamos una caja política, una caja para hacer política".