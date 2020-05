El Honorable Concejo Deliberante, a través de una ordenanza presentada por el bloque Chubut al Frente, aprobó por mayoría la ordenanza de tolerancia cero de alcohol al volante y Esquel se convirtió en la primera ciudad de la provincia en implementar esta modalidad.

En ese marco, Rocío Esteban, madre de Lorenzo Rossi, habló de las buenas expectativas que le genera esta nueva ordenanza local.

"Esto es generar la conciencia y tratar de que esto se frene un poco. Que los adolescentes no salgan a la calle a cualquier hora, tomados, a cometer este tipo de cosas que no sabemos si son accidentes o hechos que uno ya sabe que va a provocar. Que se frente y vayamos aprendiendo de a poco", comentó Rocío.

Además, remarcó el rol de su madre, Bibiana Campodónico, en esta ordenanza: "Ella fue la impulsora de esta idea en Esquel. Desde que falleció Lorenzo conocimos mucha gente y fue producto de impulsar cosas nuevas y tratar de modificar algo de la ley y que nos ayude como sociedad a mejorar, a no ser peores y aprender el valor a la vida que es lo más importante. Estoy feliz por esto y, lamentablemente, por esto de Lorenzo. Justo ayer alguien dijo algo muy lindo que esta es la ordenanza de Lorenzo. Hasta el día de hoy me quedé con la duda si el chico que atropelló a mi hijo iba alcoholizado o no. Tenía fundamentos, pero nadie le hizo el control de alcoholemia".

Rocío también se refirió a la ONG de Estrellas Amarillas (familiares de víctimas por accidentes de tránsito) que comenzará a funcionar en Esquel: "Recién empezamos y llevó un tiempo con toda esta problemática de la provincia que muchas cosas no se pueden hacer. Es muy difícil armar una ONG para elegir las personas para trabajar. Espero que no seamos mi mamá y yo. Todo se hace con amor, para el futuro de hijos y nietos y tratar de modificar la ley. Armamos los papeles y no podíamos creer de meternos en algo tan grande. Queremos abarcar Chubut pero vamos a empezar por Esquel porque no es fácil. Necesitamos abogados, psicólogos, personas capacitadas para poder brindar la ayuda que hoy, cuando vas a tribunales no la recibís. Nadie te dice del corazón que está para ayudarte para lo que necesites".