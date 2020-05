El intendente de Corcovado, Ariel Molina, figura entre los nombres que circulan para ocupar el gabinete del gobernador Mariano Acioni, que esta semana tendrá cambios. El primero confirmado es el de Andrés Meiszner, hasta ahora ministro de Educación que será Secretario General de Gobierno, pero por lo demás hay muchos rumores y pocas certezas.

Molina suena con fuerza para ocupar algún cargo y, de paso por Esquel camino a Rawson, dialogó con Red43. El mandatario municipal advirtió que "no hay nada confirmado. Estoy yendo a reunirme con el gobernador". "Depende de muchas cosas, qué quieren de mí, dónde quieren que trabaje y si estoy a la altura. También tengo una localidad detrás mío que me votó, no es una decisión fácil", remarcó.

"Veremos si este comentario es cierto y de ahí qué decisión se toma"

"Es una decisión muy complicada", consideró Molina y agregó: "Siempre pienso en lo mejor para todos. He recibido un municipio fundido y hoy es un ejemplo". "Si me toca ir a la provincia trataré de hacer lo mismo y ayudar a sacar esta provincia adelante que hoy es lo más importante. Nadie se salva solo, o salimos todos juntos o nos hundimos todos juntos", subrayó.