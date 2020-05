Ha tenido un buen año en lo deportivo, pero quiere progresar. Siempre fue así Pablo Guzmán, el chubutense que recorre el mundo a través de una pelota de vóley. Siempre quiere mejorar, exigirse, tener un mejor contrato y jugar en las mejores ligas del mundo.

Su paso por Limasol ha sido bueno. Chipre es un país increíble y gran parte de la temporada deportiva estuvo con su pareja en un lugar de película.

En lo que deportivo, el Nea Salamina se metió en la fase de los play off, pero el título de campeón quedó lejano.

“Todavía estamos atrapados en esta ciudad de Limasol, igual tengo que decirte que la estamos pasando bien, pero nos hubiera gustado volver hacer rato, pero las condiciones no se dieron y bueno tratando de poner la mejor cara y lo estamos disfrutando de la mejor manera posible”, señaló Pablo Guzmán a RED 43.

Ante la consulta sobre su futuro en lo deportivo, el central destacó que “con respecto al año que viene todavía no sé nada, me consultaron acá si me quería quedar, pero en verdad no estoy tan interesado en quedarme porque me gustaría jugar en una liga más competitiva”.

La Liga de Chipre es una liga débil. No tiene equipos fuertes y sus jugadores no son tan profesionales.

“Toda los jugadores acá tiene un trabajo y el vóley lo tienen como hobby, donde a veces no vienen a entrenar, no hacen pesas”.

“Todavía es muy temprano para tomar una decisión, pero hasta el momento acá no se sabe nada”, remarcó además.

En la Liga de Chipre hay jugadores jóvenes y con poca experiencia. “Es cierto que cada club puede incorporar hasta tres extranjeros, aunque para la próxima temporada se hablada de reducir a dos foráneos por equipos y darle más volumen de juego a los nacidos allí”.

El balance para Pablo Guzmán ha sido bueno, aunque le hubiese gustado haber saludo campeón con el Nea Salamina.

“En lo que respecta al balance del año yo puedo decirte que en lo personal fue positivo ya que logré cumplir mis metas, aunque me hubiera gustado salir campeón o jugar una final”. “Tuvimos muchas chances de llegar a la final y con el Covid no se pudo terminar toda la temporada, me quedé con las manos vacías, ni siquiera me pude llevar una medalla”,

"Claro que ésta temporada en Chipre me sirvió para abrir bastante la cabeza, este año hice un gran avance en el saque en salto y me gustaría conseguir otro buen contrato para la temporada que viene”, sentenció además.

UNA GRAN CARRERA, PERO QUIERE MÁS

Pablo Guzmán, de 32 años de edad y 1.95 metros de altura, pasó del Raision Loimu de Finlandia al Nea Salamina Famagusta de Chipre, aunque antes había jugado en el Asnières de Francia; siendo de esta manera en tres los países en los que ha jugado el central nacido en Alto Rio Senguer y surgido de la Escuela Municipal de Voley de Esquel.

Con el equipo Loimu de Finlandia llegó hasta los cuartos de final, eliminado por el ETTA, equipo éste que llegó a meterse en la final del campeonato; en tanto en el Nea Salamina llegó también a la fase de los Play Off del Voley de Chipre, aunque el torneo fue abruptamente suspendido por la pandemia del Coronavirus.

En la Argentina, la última experiencia de Guzmán había sido en Monteros Vóley. Antes había jugado en Boca Juniors (dos ciclos), Ríver Plate, Chubut Voley y Gigantes del Sur, aunque sin dudas su máximo hito fue su paso por UPCN, con el que fue campeón de Liga y medalla de bronce en el Mundial de Clubes.