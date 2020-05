"Los políticos jugaron conmigo", la palabra de una vecina que pide una solución habitacional

Cansada de reclamos sin respuestas ni soluciones, Carola dialogó con Red43 para comentar su situación habitacional en el barrio Badén de la ciudad de Esquel.

Vive con su hija, que tiene una infección urinaria y busca soluciones a su desesperado pedido por un lugar digno para vivir. Actualmente, reside en una construcción de madera que tiene imperfecciones en las paredes y el techo, donde se filtra el agua cuando llueve o entra frío por las noches. Además, el baño que tiene se encuentra en el exterior de la vivienda y no cuenta con ningún tipo de seguridad.

"No encuentro soluciones, mi hija hace sus necesidades en un tarro. Los políticos jugaron conmigo. Me prometieron una ayuda; yo estoy sin trabajo y actualmente estoy anotada en el plan de la UOCRA"

En este sentido, comentó que siempre que fue a la Municipalidad a pedir una ayuda le dijeron que le iban a hacer una visita pero nunca aparecieron: "me molestó que la señora Fabiana Vázquez ahora diga que no hay una solución. Le mandé un audio pidiéndole ayuda y me bloqueó".