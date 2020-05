ATECh y Sitravich se manifestaron frente al Banco del Chubut

Los gremios ATECh y Sitravich se manifestaron desde antes de las 9 de la mañana frente al Banco del Chubut. En conjunto, ambos sindicatos hicieron visible el reclamo por los salarios atrasados.

"Ya es casi histórico el no pago de salarios y no hay cronograma de pagos", criticó Martín Pena, secretario general de la regional oeste de ATECh. "Pedimos el pago en tiempo y forma, vemos que la Legislatura no reacciona", agregó.

En cuanto al crédito del Fondo Fiduciario, criticó que "el gobernador vuelve a tomar más deuda con Nación. No hay un proyecto de salida más que seguir endeudándose". "Acá se pedía abrir los negocios, se abrieron y pasamos a saludar por la puerta porque nadie entra a comprar. Se pagó una cláusula gatillo vieja que inmediatamente quitó el banco con los préstamos y las tarjetas de crédito", aseguró el dirigente sindical.

En cuanto al sector educativo en particular, Pena señaló: "No hay arreglos en las escuelas, siguen atrasadas las partidas de limpieza. Solicitamos que pongan las partidas de alimentos para que se puedan repartir como bolsines para las familias que están pasándola mal". "Los alumnos están pasando hambre y no tienen cómo conectarse al classroom que dicen que está sosteniendo al 95% de los alumnos. Es una gran mentira, menos del 5% están ingresando a ese sistema", remarcó Pena.

"Todo pasa por los trabajadores y no por un gobierno que se haga responsable para garantizar nada", aseguró.

La palabra de Martín Pena: