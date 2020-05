El Ministerio de Salud del Chubut, que conduce Fabián Puratich, resaltó en el parte sobre la situación del COVID-19 que difundió este domingo, que “el escenario epidemiológico actual de la provincia, con 4 casos confirmados, la actual administración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el reinicio de actividades laborales de manera progresiva y el ingreso a la provincia de ciudadanos procedentes de áreas de riesgo, hace recomendable la utilización de barbijo casero, cubreboca-nariz o barbijo social en aquellos lugares públicos a los que sea indispensable concurrir”.

Parte epidemiológico provincial

Asimismo, el reporte de este domingo señala que “en la provincia del Chubut se han confirmado 4 casos de COVID-19, de los cuales 2 se encuentran recuperados (curados)”, y precisa que “las 19 personas identificadas como contactos estrechos corresponden a los casos confirmados del Área Programática Trelew, y se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO), bajo monitoreo”.

A su vez, el documento menciona que este sábado “se descartó por laboratorio un caso sospechoso que surgió de la búsqueda activa relacionada a la confirmación de estos casos”, y que “continúa la investigación sobre la fuente de infección del caso índice de la ciudad de Trelew”.

Por otro lado, el parte epidemiológico explica que “se encuentran en estudio 4 casos sospechosos, 2 con nexo epidemiológico y 2 por infección respiratoria grave; se descartaron 4 casos sospechosos del Área Programática Esquel (casos notificados y descartados el mismo día), 1 caso sospechoso del Área Programática Trelew y 1 caso sospechoso por IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) en el Área Programática Comodoro Rivadavia, sumando un total de 112 los casos estudiados y descartados para COVID-19 en nuestra provincia”.

Además, se informa que “un total de 2.032 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento preventivo”, y se aclara que dentro de dicha categoría “se incluyen las personas que regresan a la provincia procedentes de zonas consideradas de riesgo”.

“Un total de 4.149 son las personas que han finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), habiendo cumplido los 14 días de ASPO desde su regreso de zonas de riesgo”, agrega finalmente el informe.

Medidas de prevención: “La sociedad no tiene que relajarse”

Cabe recordar, por último, las palabras que el ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, enunció el día viernes en conferencia de prensa, oportunidad en la que enfatizó la importancia de que la sociedad refuerce el cumplimiento de “todas las medidas de prevención del COVID-19 que están vigentes hasta el día de la fecha, como el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el no salir de las casas si no es necesario y el no circular después de las 20 horas”, así como “el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies, el toser y el estornudar en el pliegue del codo y sobre todo el distanciamiento social”.

“Si somos responsables en el cumplimiento de todas las medidas que tenemos que tomar en cuanto a la higiene, el distanciamiento social y la restricción de la circulación, todo va a ser más fácil de llevar adelante y vamos a tener menos cantidad de casos”, expresó Puratich.

“La sociedad no tiene que relajarse y tiene que saber que hay que seguir con las mismas medidas, igual que el primer día, por más que se hayan habilitado determinadas actividades”, dijo, agregando que “las personas que tienen que salir a la calle son las que están autorizadas para salir a la calle, el resto tiene que seguir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.