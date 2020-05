Los comercios esquelenses que no pueden abrir elaborarán un plan para retomar la actividad

Hoy el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, tuvo una reunión con varios comerciantes que trabajan en rubros que han quedado exceptuados de poder atender al público a partir de mañana. Uno de esos segmentos es el de los restaurantes, bares, confiterías y cervecerías.

Juan Carlos Crettón, propietario de un local del mencionado rubro, explicó: "Se nos ha pedido que armemos un protocolo de atención para poder ir abriendo de a poco el local". "Hay buena predisposición del municipio y los organismos locales pero no de provincia", señaló el comerciante.

Analizó que es un error medir a Esquel igual que otras ciudades como Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn o Trelew: "La cantidad de gente que circula no es la misma, no se puede medir con la misma vara". "Ahora nos extendieron el delivery una hora más. Eso nos viene bien porque la gente no come temprano, a las 9 de la noche se están organizando", subrayó Crettón.

De todas formas cuestionó algunas disparidades en las exigencias: "Hay gente en deliverys particulares que no tienen que ver con los comercios. Nosotros tenemos un personal, tenemos que tener una autorización cumpliendo todo un protocolo. Hay personas que cocinan, venden y reparten, a los comercios se nos exige más".

"Tenemos un extra de 50 pesos por pedido. Nosotros estamos haciendo el delivery sin cargo porque es muy desleal la competencia con los precios que podemos tener nosotros como comercios: tenemos que pagar sueldos, servicios, habilitación comercial y alquiler, contra una persona que cocina desde su casa sin los costos que tenemos nosotros".

"Hoy planteamos que casi ningún restaurante, confitería o cervecería en Esquel tiene menos de 80 metros cuadrados. Podemos trabajar recibiendo menos personas", destacó y agregó que habitualmente en temporada baja turística acostumbran a hacerlo. "Podemos trabajar a un 40% de la capacidad pero nos sirve para afrontar los gastos fijos", puntualizó.

En cuanto a los pasos a seguir, Crettón expuso que "mañana vamos a tener junto a la Asociación de Comerciantes una reunión con el resto de los integrantes del rubro para elaborar una propuesta". "Eso el municipio se lo tiene que mandar a provincia. Pedimos que se tenga en cuenta la cantidad de gente: no es lo mismo provincia de Buenos Aires, Capital, Madryn o Esquel", reclamó.