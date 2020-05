No sabemos porque no habilitan las salidas para las caminatas o trotes por los alrededores de Esquel. La gente sabe cuidarse, no hay que subestimarla. Tranquilamente nuestros grandes deportistas, y aficionados en general, podrían entrenar en las montañas (cada uno a su ritmo), en los senderos o en las vías del ferrocarril.

Seguramente con precaución se puede realizar esta actividad, recreativa y física por cierto, y esto ya tiene mucho que ver el estado de ánimo, con la salud mental. Para decirlo de una manera gráfica “que no nos estalle la cabeza”

Tampoco es que la gente va a estar ocho horas por día corriendo por ahí. No todos somos Sergio Trecamán o Verónica Ramírez, pero al menos un paseo de 90 minutos por los recónditos lugares que tiene Esquel es necesario. Este pedido es urgente y necesario.

Se podrá decir que las actividades habría que hacerlas en grupos reducidos y bien separados unos del otro. No hace falta tanto protocolo, porque el riesgo es mínimo.

No estamos hablando de jugar al Rugby, al Básquet o a Boxear. Estamos hablando de tomar aire en las montañas de Esquel y “que no estalle nuestra cabeza”, como lo señalamos líneas arriba.

El Gobierno Provincial, insólitamente está dando muchas vueltas al respecto. De hecho, en la última conferencia dada por el Presidente Alberto Fernández fue quien otorgó el permiso diario de una hora, 500 metros alrededor de la casa.

A este esquema habría que adaptarlo y ser responsable en su uso.

Es cierto, Esquel no tiene ningún caso de coronavirus. ¿Qué pasará si llega a haber uno, o dos, o tres personas infectadas? Nadie quiere asumir ese costo político, pero si se piensa en la salud, bienvenido sea: dejános caminar o trotar, antes que el frio, la lluvia y la nieve, sean parte del paisaje.

Será difícil controlar grupos por el número de documentos, pero si sería más fácil poner este esquema: Tres días a la semana que corran, troten o caminen los varones y otros tres días en la semana lo puedan hacer las mujeres. Es sencillo.

La contra de este esquema, es que uno no puede salir en familia.

Hay varios circuitos en la región que tranquilamente podrían albergar a una importante cantidad de caminantes y corredores y ni siquiera chocarían.

HAY OTRAS COSAS MÁS IMPORTANTES QUE CORRER

Es cierto que la situación de los comerciantes, quienes muchos de ellos ni siquiera pueden levantar sus persianas, es un gran problema. La cantidad de desempleados que genera esta situación de la cuarentena es también desesperante. Hay mucha gente en Esquel que vive de changas, de salir a buscar el mango en la calle y esos también están en problemas. Por eso es medio raro esto de que uno pida que caminar, trotar o correr sea una cuestión tan necesaria como el agua o como el aire.

CONSULTAR A LOS QUE MÁS SABEN

El profesor Víctor Álvarez, quien está en su casa asesorando a muchos deportistas, es uno de los referentes dentro del atletismo en Esquel. Bajo sus alas conviven grandes deportistas como corredores aficionados. Desde hace más de una década formó el Grupo Los Patagones, pero también están Verónica Ramírez y Sergio Trecamán, quienes son parte de su creación.

De manera virtual tuvimos la posibilidad de conversar con el profesor Víctor Álvarez y surgió la siguiente charla:

- ¿Consideras Víctor que ya están dadas las condiciones para realizar alguna actividad física al aire libre?

- Si. Yo considero que sí, que ya están dadas las condiciones para salir a realizar alguna actividad física al aire libre. La gente ya ha tomado conciencia de cómo cuidarse, sabe que tiene que haber un cierto distanciamiento y salir también con barbijos; por ende, yo creo que las actividades físicas en circuito naturales se podrían realizar.

- ¿Qué tipo de trabajo se podrían realizar y cuáles no?

- Lo que tiene que ver con caminar, trotar y correr yo creo que sí. Circuitos naturales aquí en Esquel hay muchos y a pocos minutos de la parte urbana. Creo que habría que hacerlo caminando y evitando la circulación de vehículos cuando uno haga este tipo de actividades.

Considero que las actividades al aire libre se podrían hacer en grupos muy reducidos, donde podrían ser de dos o tres personas y también se los podría dividir en la semana por ejemplo que cada grupo pueda salir tres veces por semana, dividiéndolos por documentos o por si son mujeres o varones; por ejemplo los que tienen número par o los varones que salgan los días lunes, miércoles y viernes; en tanto los impares o las mujeres, que lo hagan martes, jueves y sábado.

- ¿Qué contactos tenés con tus alumnos en este tiempo de cuarentena? ¿Pensás que hay que trabajar desde cero este año?

- Nosotros estamos manteniendo contacto a través de las redes sociales, grabando algunos videos, para que cada uno pueda hacer actividades físicas en la casa, respetando siempre lo reglamentado por Nación o la Provincia. Esto es lo único que podemos hacer ahora.

-Se sabe que durante este semestre no habrá ninguna competencia, ¿cuál es la motivación qué tendrán los deportistas para volver a los entrenamientos?

- Yo creo que este año se hará un trabajo más de reacondicionamiento y sería más que nada recreativo, esto por lo menos hasta fin de año. Ya para el año 2021 seguramente habrá un nuevo calendario deportivo y si está todo bien podremos comenzar normalmente, aunque sin buscar un alto rendimiento ni nada por el estilo.

Lo que si te digo es que ojalá lo podamos hacer lo antes posible ya que acá en Esquel no hay ninguna persona infectada con el coronavirus y si llegara a haber algún caso habrá que rever las medidas, pero yo creo que si la gente es consciente y se cuida, ante el más mínimo síntoma se debe guardar en la casa y no arriesgar la vida ni la salud de nadie.