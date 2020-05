El tema que ha surgido en la jornada de jueves es el estado financiero del municipio. Ni bien comenzaron las medidas de cuarentena, se notó una baja en cuanto al cobro de los impuestos, que se agravó durante abril y se cree que va a empeorar en mayo, ya que muchos contribuyentes del sector privado no han podido abrir sus comercios ni trabajar.

“Eso, directamente, afecta a las arcas del municipio”

También se ha reducido la coparticipación por la baja en los impuestos nacionales y provinciales, entre un 35 y un 40 %, y el valor del petróleo disminuyó, por lo cual las regalías petroleras serán las menores en 10 años, con una baja de casi el 50 %.

Esto, por lo tanto, genera un déficit. El municipio tiene hace varios años un plan para acotar los gastos y, en los últimos dos años, ha logrado ajustar el salario de los empleados por inflación, además de hacer obras con dinero propio y mejorar la flota de vehículos municipales.

“Se ha hecho mucho con el dinero de la gente”

El fondo anticíclico que se generó es de aproximadamente dos masas salariales, y estaba destinado a cualquier eventualidad. El intendente, Sergio Ongarato, explicó el problema que enfrentan y cómo se usará este fondo.

Respecto al pago escalonado, Taccetta aclaró que no se descarta, pero declaró: “No soy partidario del pago escalonado. Se hace siempre el esfuerzo para que los empleados municipales tengan los sueldos el último día hábil del mes; en este último mes no se pudo pagar por una controversia que tuvimos con el Tribunal de Cuentas para ver si era innecesario o no cancelar los sueldos con los adicionales. Se hizo la consulta y por eso no se pagó el 29 de abril, como habíamos comunicado. La intención siempre es pagar el último día hábil”.

“Haremos todos los esfuerzos que sean necesarios”

En total hay 650 empleados en la planta municipal y 200 contratados. La masa salarial, contando cargas sociales, contribuciones y contratos, es de 50 millones de pesos mensuales. Lo que ingresa habitualmente es entre 80 y 85 millones, pero en los últimos meses este monto se redujo drásticamente. Además, se acerca la fecha de pago del aguinaldo.

Entre otros gastos, al comenzar la cuarentena, se compraron bolsones de alimentos y se generó una línea de créditos para comerciantes, con más de 130 solicitudes analizadas una por una: el trámite se realiza a través del sitio web del municipio y la responde demora cerca de una semana. Todavía se pueden solicitar.

Además, se pueden realizar trámites de pago y la próxima semana se comenzarán a abrir otras áreas, para poder hacer las gestiones más necesarias, como la renovación del carnet de conducir, entre otras.

Hubo también exenciones y descuentos impositivos para comerciantes, pero muchos vecinos aún no han cobrado los sueldos, lo que complica, a su vez, la situación de ventas, aunque los comercios hayan podido abrir sus puertas.

Las palabras del secretario: