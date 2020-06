El intendente de Corcovado, Ariel Molina, se sumará en los próximos días al Gabinete de Mariano Arcioni. El jefe comunal será Subsecretario de Relaciones Institucionales, un cargo en el que será la mano derecha de Andrés Meiszner.

En diálogo con Red43, Molina confirmó que tiene decidido aceptar y la intención es instalarse en Rawson la semana que viene. Angélica Utrera, primera concejal y actual presidenta del Concejo Deliberante, lo reemplazará a cargo del municipio: "Hablé con ella hoy a la mañana, es parte de mi Gobierno, ya me acompañó en los 4 años anteriores. Es una persona que me acompañó siempre".

"La idea es aceptar el cargo y la semana que viene estar trabajando a Rawson".

Para que pueda darse su salida, Molina espera algunos cambios de piezas que son imprescindibles. "El Concejo Deliberante me tiene que aceptar el pedido de licencia por asumir un cargo de mayor jerarquía, la presidenta del Concejo tiene que asumir como intendente, y el primer concejal suplente asumir como concejal titular. Una serie de movimientos que hay que hacer y esperamos hacerlos todos esta semana", explicó.

Con respecto a su función en Rawson, subrayó que "el rol es político, voy a trabajar junto con Andrés Meiszner". "La función principal es ser un nexo con los intendentes", a la par que Meiszner lo hace en otros estamentos como la Legislatura.

En cuanto a los vecinos de Corcovado que el año pasado lo reeligieron por un importante margen, subrayó que algunos pretendían hacer una manifestación en el municipio para pedir que no acepte el cargo provincial y se quede. En este sentido, Molina aclaró: "Es una ida para volver y seguir trabajando. No voy a dejar que Corcovado se venga abajo, va a seguir con crecimiento. Yo desde allá voy a ayudar para eso y que nunca falte plata para pagar los sueldos. Solamente va a faltar mi figura pero voy a seguir ayudando para que siga creciendo como estos últimos 4 años".

"Lo hago para mejorar y para que Corcovado también mejore. Todo lo que he conseguido lo he conseguido en Rawson, nunca conseguí nada sentado en mi escritorio y ahora voy a estar en Rawson, eso va a ser mucho mejor para Corcovado".

"Soy una persona que no los va a abandonar y en caso que esto no se pueda llevar a cabo como yo pienso, que se empiece a venir abajo la localidad ahí mismo regresaré. No voy a permitir que mi pueblo se venga abajo", concluyó 'Tapado'.