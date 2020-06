Varias opiniones contrapuestas se escucharon hoy en la quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel. En la hora de preferencia, varios concejales opinaron sobre el préstamo de 21 millones de pesos del gobierno nacional que podría recibir el municipio de Esquel a través de provincia, en caso de ser aprobado por los ediles.

El convenio que firmó Sergio Ongarato con Mariano Arcioni aún no ingresó para ser discutido pero varios concejales ya fijaron su postura. Los del oficialismo fueron quienes se expresaron más fuertemente en contra. Diego Austin consideró que es "usurero" y aseguró que no va a acompañarlo por el ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se define por la inflación. "Con la emisión monetaria desmesurada que estamos teniendo es muy probable que terminemos con una hiperinflación, espero que no, y tengamos un salvavidas de plomo que no vamos a poder pagar", enfatizó Austin.

En el mismo sentido se expresó Gerardo Filippini, quien trajo a colación que el índice CER le ha provocado "muchos problemas a ciudadanos a lo largo del país porque ajustaba los créditos UVA". Señaló que Matías Taccetta, secretario de Coordinación y Finanzas, les hizo llegar una estimación que "suponiendo una inflación para el segundo semestre del 20% y un estimado mensual del 2,5%, este préstamo terminaría siendo 43 millones en los 36 meses". Al respecto, el edil reclamó deudas que mantiene el gobierno provincial con el municipio de Esquel por diferentes convenios que no se cumplieron en su totalidad. "Olvidémonos de este crédito que no sirve para nada en estas circunstancias y reclamemos lo que nos corresponde por derecho", remarcó.

En contraposición, Juan Devetak, del Partido Justicialista, destacó: "Nuestro intendente firmó ese convenio con la provincia y si lo firmó es porque piensa es conveniente". El representante peronista consideró como "una falacia que la inflación vaya a ir ligada a un aumento desmesurado de la cuota del crédito". "La tasa es del 0,1% y el ajuste es paralelo con los fondos coparticipables: cuando el municipio de Esquel recibe fondos coparticipables tienen la misma indexación que se crédito, por lo tanto si la inflación sube un 10%, la coparticipación principal también", subrayó.

Por su parte, María Martínez, del Frente Vecinal, pidió cambiar el eje de la discusión: "Cuando se dice que un crédito es un salvavidas de plomo, que es caro, yo no lo sé, depende de la utilización que va a tener ese dinero. Si se emplea para darle trabajo a la gente y que viva dignamente, para mí no es caro. Es eso lo que hay que evaluar". "El intendente dijo que íbamos a tener un déficit de 27 millones de pesos para este mes, que no íbamos a poder pagar los sueldos, sin embargo hoy leí el Boletín Oficial y hemos puesto 90 millones de pesos a plazo fijo y para mí es desconcertante", analizó Martínez.