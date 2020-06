Continúa internado el joven con hantavirus de Epuyén

El Ministerio de Salud del Chubut, a través de la Dirección del Área Programática de Salud Esquel, realizó esta semana diversas acciones en Epuyén para abordar de manera integral el nuevo caso de Hantavirus que se identificó en dicha localidad cordillerana. Además de la adecuada atención del paciente, que incluyó el traslado al Hospital Zonal de Esquel para su diagnóstico; se identificaron contactos estrechos y se hizo un importante trabajo en terreno, orientado a capturar roedores para su posterior análisis, entre otras cosas.



Abordaje inicial



El día 10 de junio un joven masculino que presentaba síntomas compatibles con hantavirus ingresó al Hospital Rural de Epuyén, donde se lo atendió cumpliendo rigurosamente el protocolo para hantavirus de la región cordillerana.

Luego del abordaje inicial en la localidad, se trasladó al paciente al Hospital Zonal de Esquel, donde se le hizo un análisis de laboratorio preliminar que dio positivo para hantavirus.



El paciente permanece internado con pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio para su tratamiento, mientras se aguarda la confirmación de los resultados por parte del Instituto Malbrán de la ciudad de Buenos Aires, laboratorio nacional de referencia.



Identificación de contactos estrechos



En simultáneo y al haber sido clasificado el paciente como caso probable, se identificaron 6 personas consideradas contactos estrechos. Los mismos no tuvieron relación ni interactuaron con otros integrantes de la comunidad de manera estrecha, ni tampoco manifestaron por el momento síntomas compatibles con la enfermedad.



Los contactos se encuentran en aislamiento domiciliario estricto por 45 días, monitoreados y acompañados por personal sanitario del Hospital Rural de Epuyén, en conjunto con el Municipio local y los Ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social y Familia de la provincia.



Abordaje ambiental



A su vez, personal del Departamento de Salud Ambiental del Área Programática Esquel y Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST) asistieron al lugar donde reside y trabaja el caso confirmado, al igual que sus contactos estrechos, para realizar la primera evaluación ambiental de la vivienda y el peridomicilio.



En ese marco, se determinó la preparación del trampeo para la captura de roedores en diferentes lugares caracterizados como rurales y sin relación con el casco urbano de Epuyén.



Durante el transcurso de la semana se revisará el trampeo, para posteriormente analizar los roedores que hayan sido capturados, en conjunto con el Instituto Malbrán de la ciudad de Buenos Aires, el laboratorio nacional de referencia.



Medidas de prevención



Cabe recordar que el hantavirus es una enfermedad endémica de la región cordillerana que se transmite por el contacto con la orina, la saliva y las excretas de roedores infectados con dicho virus. También puede transmitirse de persona a persona por contacto estrecho con enfermos en el período inicial del cuadro febril (primeras 48 a 72 horas).



Los síntomas de hantavirus son fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y en etapas avanzadas dificultad respiratoria.



La principal estrategia de prevención es evitar la exposición de las personas a ambientes con riesgo de presencia de roedores, y mantener los alrededores de las viviendas y los galpones ordenados y limpios. Usar lavandina para desinfectar, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y ventilar previamente no menos de una hora los ambientes que permanecieron cerrados por tiempo prolongado.



Otra medida de prevención es realizar tareas rurales con ropa, calzado adecuado y protección respiratoria (barbijo).

En caso de acampar, se recomienda elegir un lugar libre de malezas y no dormir en contacto directo con la hierba.



Situación epidemiológica actual



Luego de la epidemia de esta enfermedad que se vivió en Epuyén, la cual finalizó en marzo de 2019, no se han reportado nuevos casos durante el último año. La actual situación no representa en este momento un brote y por lo tanto no modifica el abordaje que está haciendo el sistema de salud.

Asimismo, se informa que cualquier cambio en la situación se dará a conocer a través de una comunicación oficial.