El presidente Javier Milei defendió la política económica de su gobierno ante las críticas de Cristina Kirchner y aseguró hoy que “los salarios han empezado a ganarle a la inflación”. A su vez, calificó de “pobre” el discurso de la ex mandataria y señaló que el kirchnerismo es “una bolsa de gatos”.

“Respecto a otros de sus discursos, el de ayer fue muy pobre. Es de una pobreza intelectual notoria. Sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina”, consideró Milei, y agregó: “Están nerviosos, cada día es más notable cómo va bajando la inflación”.

“Los números están mejorando, para que se sienta tarda un poco más”, consideró el Jefe de Estado en diálogo con Radio Rivadavia, y agregó que, de acuerdo al consenso de los analistas, la inflación de abril será “de un dígito”.

Al momento de hacer un diagnóstico de los indicadores económicos, destacó que hubo “dos semanas seguidas de deflación”, y analizó: “Si bien es cierto que estamos en el peor momento de la actividad económica, las fotos que estamos recibiendo son prehistoria. Algunos indicadores están tocando un piso. Hay algunos sectores que se están expandiendo, como minería, petróleo, gas, agricultura”.

“Por otra parte, los bienes de consumo no durables están estables. Pero lo más interesante es que están recortando la caída. Si a eso le sumamos que los salarios ya han empezado a ganarle a la inflación, eso va a implicar una recomposición de los ingresos de los trabajadores”, añadió.

Para el Presidente, ante este contexto, “Cristina Kirchner necesita reagrupar toda la tropa. Si vos juntás a Cristina, Massa, Kicillof, que eso es una bolsa de gatos, la misma bolsa de gatos que fueron gobernando y que esas descoordinaciones generaron uno de los peores gobiernos de la historia. Es un esfuerzo desesperado para tratar de unirse y no entren en un camino que les complique aún más su performance electoral”.

“Es un acto desesperado por mantener vivo a un movimiento político que tanto daño le ha hecho al país. Necesitaríamos por lo menos que se vuelvan más racionales, y no que traten de sostenerse aferrándose a una economía del Planeta de los Simios, por decirlo de una forma educada”, consideró.

Milei ya había replicado ayer a Cristina Kirchner a través de las redes, tras cuestionarlo por no tener un plan de estabilización ni el superávit fiscal que anunció por cadena nacional, y por “someter al pueblo a un sacrificio inútil”.

“La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron”, expresó Milei.

Y amplió: “Ha vuelto el crédito hipotecario. Esa es la mejor muestra de que a la gente le está empezando a ir mejor”.

El pasado lunes Milei hizo una defensa de la política económica de su gobierno, a poco más de cuatro meses de iniciada su gestión, y anunció en cadena nacional que el Gobierno terminó el primer trimestre con superávit fiscal del 0,2% del PBI, por lo que cumplió con margen la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional.

“Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no como dicen algunos a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país”, sentenció.

En el acto acompañada por la intendenta Mayra Mendoza, CFK cuestionó el modelo de Milei al considerar que “el pueblo está siendo sometido a un inútil sacrificio” y le respondió al Presidente sobre la cadena nacional en la que festejó el superávit fiscal: “No, hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés”.

“El lunes se tratará la Ley de Bases que es privatización, reforma laboral y reducción impositiva. Cuando Néstor llegó a la presidencia, todo era privado, hasta las jubilaciones: YPF, Aerolíneas. Yo era diputada y permanentemente comenzó a plan en el año 2000 tuvimos déficit cero y cayó igual por la crisis del 2008″, lanzó.

También se refirió a la legitimidad del gobierno de La Libertad Avanza, que valoró a la conseguida en las urnas, pero apuntó contra la gestión: “Te puede haber votado el 60%, pero si después la gente se c... de hambre, ¿de qué sirve?”. “A este Gobierno le falta un plan. No tiene plan de estabilización, mire cómo se lo digo. Que sí lo tuvo el Gobierno anterior que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. Solamente tiene un plan de ajuste”, alertó y denunció que “más que un anarcocapitalismo, este es un gobierno anarco-colonialismo”.

“El Presidente tiene que dar un golpe de timón a estas políticas. Eso de que el mercado no tiene fallas... ¿Qué pasó con las prepagas? Dio marcha atrás y no resolvió nada”, lanzó. “Lo vamos a ayudar, si quieren convertir a la Argentina de nuevo donde se lleven las riquezas y eliminar la clase media, me voy a pintar de avatares y me pinto de celeste. De colonia otra vez nosotros no”, advirtió.