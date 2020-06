Nueva marcha de trabajadores de la educación en Esquel

El gremio que nuclea a gran parte de los trabajadores de la educación, ATECh, convocó hoy a una nueva marcha para visibilizar los motivos de reclamo en el sector de la educación pública provincial. Ya han sido varias las concentraciones que el sindicato convocó al permanecer Esquel sin casos de coronavirus.

"No tenemos un cronograma de pago para poder saber cuándo vamos a cobrar. Hay incertidumbre total, la gente sigue pagando tarde todo", señaló en diálogo con Red43 Martín Pena, secretario general de ATECh Oeste. De todas formas, recordó que más allá de la cuestión salarial "si no estuviese la pandemia, hoy tendríamos muchas dificultades para estar trabajando". "No se arreglaron las escuelas, no se depositan partidas escolares desde marzo, las partidas de limpieza son escasas y no alcanzan para cubrir la normalidad y menos si volviéramos ahora en un contexto de pandemia donde hace falta higiene extrema", enumeró, y agregó que "no se están designando los cargos que faltan para cubrir".

Por otra parte, Pena continuó: "Quisiéramos volver a una cuestión más normal de trabajo pero no están dadas las condiciones. El gobierno que es quien debe garantizarlas sigue mirando para otro lado"."Ésa es la consigna de hoy: decirles a los estudiantes y a las familias que queremos estar junto a ellos pero las condiciones las pone el gobierno. La lucha siempre sigue y con los mismos reclamos", concluyó.

La palabra de Martín Pena y las imágenes de la marcha: