Seis localidades de Chubut retroceden a la fase 2 de la cuarentena

Este mediodía luego de una videoconferencia entre el Comité de Crisis provincial y los intendentes de las ciudades más afectadas por los nuevos casos de coronavirus, el ministro de Salud, Fabián Puratich, informó que en esas localidades se retrocederá a la fase dos de la cuarentena. También se suspende la actividad portuaria y resta definir qué pasará con las embarcaciones que ya están en viaje hacia Chubut.

Las medidas restrictivas regirán para Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Rada Tilly y Camarones. Esto implica que se suspenden "todas las actividades recreativas, deportivas y familiares para las ciudades comprometidas por este brote". El titular de la cartera sanitaria indicó que en principio es por 14 días y se evaluará al final de cada semana.

"Necesitamos el tiempo necesario, se suspende la actividad portuaria para poder llevar adelante el trabajo epidemiológico correspondiente. Esto va a estar acompañado por el Ministerio de Seguridad que va a hacer un estricto control", subrayó. En estos lugares continúa vigente la circulación por DNI. Asimismo, ante la consulta de los periodistas aclaró que en Esquel nada se verá afectado: "La situación epidemiológica de la cordillera y la meseta es totalmente distinta. No tenemos casos confirmados ni sospechosos".

En este sentido, Puratich reflexionó: "Ayer ha sido un día muy doloroso por varias razones: por la cantidad de casos que se han confirmado y por lo que hemos visto en las actividades recreativas, con las personas que salieron de sus casas sin ningún tipo de protección, sin respetar las normas de no compartir mates, sin respetar el distanciamiento. Muchos lo han cumplido y muchos no". "Eso es muy grave y nosotros hacemos la autocrítica de que no hemos sabido transmitir a la comunidad las cosas que tienen que cumplir para incorporarnos a esta nueva normalidad", evaluó el funcionario.

"Es una locura que tengamos 262 contactos estrechos de los casos diagnosticados. Algo no está bien y en eso tenemos que trabajar".

"La única forma de cuidarnos es quedarnos en casa, lavarnos las manos la mayor cantidad de veces que podamos, usar el tapabocas, toser y estornudar en el pliegue del codo, mantener el distanciamiento social, ventilar los ambientes y limpiar las superficies", recalcó el ministro de Salud. "Volver a hacer un llamado a la sociedad. Estamos todos cansados pero seguimos poniendo todo lo mejor que tenemos para controlar esta situación", sostuvo. Asimismo, dejó en claro que si los ciudadanos no respetan estas medidas se tardará mucho más en volver a la normalidad.