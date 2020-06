Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 16 de junio en Esquel tendrá una temperatura máxima de 10° C. La mínima , en tanto, es de 2° C.

El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. El viento soplará del oeste a una velocidad que puede alcanzar los 30 km/h.

Para el resto de la semana se prevén temperaturas similares. Sin embargo, a partir del jueves podrán registrarse precipitaciones.