Esta mañana, el Secretario de Coordinación y Finanzas del municipio, Matías Taccetta, estuvo en el Concejo Deliberante y conversó con los ediles de los diferentes bloques al respecto del préstamo del Fondo Fiduciario de Nación que llegaría a través de provincia. Hasta el momento, no habían existido conversaciones formales entre el funcionario y los representantes de la oposición y esta convocatoria para el Concejo en comisión fue del bloque Chubut al Frente.

Taccetta reveló que "la situación económica del municipio y el acuerdo salarial con SOEME y ATE en cuanto a la suspensión de lo firmado en febrero" fueron otras de las cuestiones puestas sobre la mesa.

En relación al crédito que significaría un ingreso de más de 21 millones de pesos, explicó que las consultas de los concejales estuvieron referidas a sus condiciones: "Cómo se actualiza, la tasa de interés, cuánto tendríamos que devolver sobre estos 21 millones con una inflación del 30% en tres años siendo optimistas y cuál sería el destino". Sobre la utilización de los fondos, se creía que solo podían destinarse a pagar salarios o atender a la emergencia provocada por el COVID-19, pero al parecer no es así: "El ministro de Economía dio el visto bueno para que se pueda utilizar para inversión o hacer algún tipo de obras".

"Le daría un destino productivo, que genere mano de obra fuera del municipio, no para el pago de sueldos", subrayó Taccetta e insistió en que para los salarios "no lo necesitamos". "Crear un fondo para obras sería un buen destino y se podría utilizar para posteriormente devolverlo y no tener problemas financieros a la hora de hacerlo", concluyó.