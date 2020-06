El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, anunció que ya se está trabajando en las gestiones para definir cuál será el o los hoteles para que los viajeros que ingresen a la ciudad -mayormente estudiantes de Buenos Aires y Córdoba- cumplan el aislamiento obligatorio.

Si bien aún no está confirmado el lugar, Ongarato manifestó: "Habrá reuniones de personal de salud con gente de la municipalidad, los agentes del COEM y algunos propietarios de hoteles que pudieran estar interesados de que el hotel pueda funcionar con esta modalidad: tener 40 habitaciones con una sola persona durante dos semanas. Hay un montón de protocolos que tienen que cumplirse. Se está trabajando sobre el tema, pero no lo tenemos resulto del todo. Sí está la decisión que aquellos que vienen, vayan a cumplirlo a un hotel y que se pueda controlar mejor todo esto".

Respecto a nuevos viajes, el intendente comentó: "No hay ningún pedido concreto de micros que vengan en estos días. Me dicen que habría otro, pero el ministro de salud dijo que provincia no va a autorizar por dos semanas. Por otro lado, salud nos pide que vengan micros distanciados de dos semanas entre ellos. Para que un grupo termine el aislamiento y después ingrese otro y poder controlar todo. Pido que los estudiantes que puedan quedarse, lo hagan. Que no vengan a Esquel porque es una complicación y un riesgo para los que viajan. Estar 30 horas compartiendo un coche con gente que no se sabe si pueden haber contraído el Covid-19".

Por último, Ongarato se refirió a las tarifas, que aún no están definidas: "Las tarifas serían mucho más bajas que un alojamiento normal. La limpieza y la comida es distinta y el precio será inferior a la tarifa normal. Todo esto se va a dar a conocer cuando la gente defina el viaje. Esperamos ya tener el lunes cuáles van a ser las tarifas".