Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este jueves 18 de junio en Esquel tendrá una temperatura máxima de 10° C. La mínima , en tanto, es de 4° C.

Se esperan precipitaciones para toda la jornada. Además, rige un alerta del Servicio Meteorológico Nacional ante la posibilidad de que se registren importantes nevadas. Las condiciones empeorarían en el transcurso del jueves.

Para los próximos días está previsto que la temperatura descienda. Las lluvias seguirían por varios días.