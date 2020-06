A través de un escrito, la Cámara de Comercio del Oeste del Chubut manifestó al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Alejandro Wengier, su preocupación y rechazo al Proyecto de Ordenanza denominado "Aporte Solidario de Emergencia".

Entre otras cuestiones, el escrito reza que "la situación comercial se encuentra en algunos casos en estado terminal y en otros en una situación desesperante, en consecuencia se necesitan pensar en forma inteligente para no terminar de destruir la actividad privada, debiendo ir en el camino inverso al de este Proyecto, y en su caso bonificar o reducir impuestos en lugar de generar nuevos o aumentos de alícuota de los ya existentes a los mismos contribuyentes", siendo esta, la principal razón por la que la cámara se opone al Proyecto de Ordenanza.

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a la TOTALIDAD de los concejales de este Honorable Cuerpo a los efectos de manifestarles nuestra preocupación y RECHAZO al PROYECTO de ORDENANZA DENOMINADO APORTE SOLIDARIO DE EMERGENCIA.-

Que, no escapara a los ediles de nuestra ciudad que la situación comercial se encuentra en algunos casos en estado terminal y en otros en una situación desesperante, en consecuencia se necesitan pensar en forma inteligente para no terminar de destruir la actividad privada, debiendo ir en el camino inverso al de este Proyecto, y en su caso bonificar o reducir impuestos en lugar de generar nuevos o aumentos de alícuota de los ya existentes a los mismos contribuyentes.-

Que, por esa razón nos oponemos terminantemente a este Proyecto denominado Aporte Solidario de Emergencia en el cual son gravados nuevamente los contribuyentes que siempre aportan al Estado Municipal.-

Que, sin entrar a desmenuzar el mencionado Proyecto, podemos decir por ejemplo que muchos de nuestros comercios tienen vehículos que de un valor superior al mencionado en el proyecto, pero esos vehículos son utilizados para nuestro comercios, para efectuar repartos, para logística, para llevar personal, etc.- Gravar con un 1% más cualquiera de nuestros vehículos por ejemplo significa $ 20.000 o $ 30.000 anuales más por cada vehículo o utilitarios (muchos de los cuales hemos obtenido con gran sacrificio, estando la mayoría prendados con alguna Institución y en algunos casos en mora por no poder pagar los mismos).- Imaginen los ediles aquellas Pymes que tiene unidades como un colectivo o un camión esa alícuota será de $ 70.000 o $ 80.000 más de lo que actualmente abonan.- Inadmisible!

Que, lo mismo sucede con el aumento en la alícuota de IIBB o del impuesto inmobiliario, ni siquiera podemos pagar lo que ya está establecido (y que ha ido en aumento año tras año), como se les ocurriría que podemos pagar más!?.-

Sres. Concejales, los invitamos asistir 1 día completo a cualquier de nuestros negocios y acompañar a cualquiera de nuestros comerciantes de 6 días a la semana, durante un horarios que habitualmente en su mayoría va de 7:00 a 21:00, para que observen el enorme sacrificio que trae aparejado mantener un comercio en las actuales circunstancias, los malabares que se realizan para no cerrar o despedir empleados (a los que si no les diéramos trabajo debería ser la Municipalidad quien los auxilie por ejemplo) y pagar la enorme carga tributaria existentes, y se darán cuenta que no resulta razonable ni justo lo que se pretende.-

Que, podríamos escribir páginas enteras y hacer una análisis exhaustivo del Proyecto para que se logre entender los disparatado de querer cobrar más impuestos a los contribuyentes de siempre, pero creemos que no corresponde, y confiamos en que un análisis profundo e inteligente de la realidad actual hará que el mismo sea rechazado por nuestros concejales, muchos de los cuales vale recordar nos visitaron en campaña electoral y nos expusieron planes de gobierno en los cuales se acompañaría al privado y no se lo esquilmaría hasta hacerlo desaparecer como parece se quiere lograr con Proyectos como estos (con las consecuencias gravosas que ello ocasiona y ya podemos observar en nuestra ciudad donde todos los días en este último mes, cerro un comercio).-

Que, vale la pena hacer saber que a diferencia del IMPUESTO A LA RIQUEZA que se impulsa a nivel nacional contra las grandes fortunas de nuestra República, en nuestra ciudad, no existen tales contribuyentes, sino que son en su mayoría pymes o vecinos de clase media que han logrado construir y mantener un patrimonio con mucho empeño y sacrificio, muchas horas de trabajo, y arriesgando todo lo que tienen, resultando la analogía del Proyecto bastante inapropiada y desproporcionada.-

Que, invitamos a los ediles y a la clase política a reflexionar, y pensar de forma inteligente como gravar a nuevos contribuyentes (desde esta Cámara se ha propuesto pero ha caído en saco roto), o lo que sería mejor como ajustar el gasto público a los efectos de que en vez de aumentar impuestos, se empezara gradualmente a bajar los mismos a los efectos de acompañar la actividad privada y motivar inversiones genuinas en nuestra ciudad que traigan aparejado más actividad y más empleo (que con más impuestos claramente no se obtendrán).-

Que, finalmente, y para el hipotético caso en que se quiera avanzar con todo o parte del Proyecto, les requerimos, no ya como comerciantes sino como vecinos de nuestra ciudad, que hagan un análisis legal previo y exhaustivo del mismo teniendo presente que el mismo no evalúa ni considera adecuadamente la capacidad contributiva de quienes se pretende grabar, la doble imposición en que se incurre, la irretroactividad de los impuestos, derechos adquiridos, irrazonabilidad del tributo, confiscatoriedad impositiva, y muchas otras cuestiones tributarias que este Proyecto podría estar violando, para evitar futuras acciones judiciales contra la Municipalidad de Esquel y que luego se terminan perdiendo por falta de un estudio exhaustivo de la norma que se pretende poner en vigencia y la violación a principios y garantías constitucionales que ella acarrea, y que terminamos pagando todos y no los responsables de haber aprobado el proyecto cuestionado.-

