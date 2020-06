Esta mañana, en el día del Bombero Voluntario a nivel nacional, el cuartel de Esquel cumplió 35 años. Uno de los asistentes fue el ex Bombero, Oscar Suárez, quien hizo un pequeño repaso de los inicios en la ciudad y también se refirió al personal femenino.

"El edificio cumple 35 años, de Bomberos tenemos más. Empezamos en sí en el 80' y la institución se inauguró en noviembre del 78, la asociación. A partir del 80' empezamos a funcionar como Bomberos. Cuando empezamos no teníamos cuartel, éramos ambulantes y nos prestaban edificios. En el 84, con la intendencia del ingeniero Ongarato, empezó la construcción", expresó Suárez.

Además, contó algunos detalles de la actividad al comienzo: "Antes no había sirena, nos avisaban de un lado o del otro. Eramos cinco o seis y así empezamos. Nos juntábamos y hacíamos reuniones en la ex Escuela 20. Nos prestaron un local en la calle Rivadavia y empezamos. Los vecinos colaboraban y después cada vez más. En el 83' ya hubo un movimiento generalizado de ayudar a los Bomberos. Nos donaban cemento, ladrillos, bloques y así se armó este cuartel".

Por otra parte, Suárez dio su punto de vista sombre los Bomberos en la actualidad y, particularmente, sobre el personas femenino: "Hoy en día están bien, hay como 40 o 50 chicos en este momento. En el comienzo había un poco de rechazo a que el personal femenino integre los cuarteles de bomberos. Después con el tiempo nos dimos cuenta de que no, que son iguales que nosotros y a veces nos superan. Me da la sensación que la mujer bombero es más pensante y no va de golpe. Piensa un segundo y hace las cosas muy bien".

Sobre el final, el ex Bombero esquelense mencionó algunos siniestros históricos: "Recuerdo varios incendios importantes, los dos locales de Casa Roberto. Después lo que era la Farmacia Mutual, tiendas de 9 de julio y 25 mayo. Hay un montón y también incendios forestales, que hemos andado por todos lados".