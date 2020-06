Propietarios de comercios barriales plantearon en Red43 su situación particular en medio de la cuarentena por el coronavirus. Por su dinámica, se ven particularmente afectados por poder trabajar solo hasta las 19:30.

Es el caso, por ejemplo, de Nélida Ester Fuentes, quien además durante el último tiempo sufrió un robo en su comercio del Barrio Estación: "Me rompieron vidrios y me sacaron la bicicleta que era mi único medio de movilidad". "Nos exigen que cerremos a las 7 y media. Nosotros cumplimos con el protocolo de usar barbijo, guantes, una mampara para cubrirnos, la cantidad de personas dependiendo el espacio físico que tengamos y concretamente quiero que nos extiendan el horario y podamos tener abierto hasta las 22:30 o 23"., remarcó.

Subrayó que en ese horario muchas personas están volviendo de trabajar y no llegan a hacer las compras. Asimismo, expuso que en "en el barrio vivimos situaciones muy particulares". "A veces le damos el fiado a la persona que llega de trabajar y no va a ir a La Anónima porque no tiene plata", contó Nélida, graficando la función distintiva que tienen estos almacenes.

"Venimos en decadencia desde hace tiempo y esto nos está matando"

La palabra de Nélida:

Fabiana Huaquimilla, por su parte, estuvo al borde del cierre: "Cancelé la habilitación comercial, los ingresos brutos y el monotributo. Me dijeron que podía pagar la mínima en ingresos brutos, pero cancelé porque no me quedaba otra, hay que pagarle hasta el último día al municipio". "Yo lo iba a dar de baja y pensaba en todo lo que me costó", relató.

"Somos del barrio, nos contactamos con nuestros vecinos no con gente extraña, que nos dejen trabajar hasta las 10 y media o las 11", pidió.

"A nosotros nos deja la plata el vecino".

Escuchá su testimonio:

Por otro lado, Miriam Hughes tiene una hija muy pequeña y "se hace difícil llegar a fin de mes". "Mi único ingreso es este, tengo a mi hija y no cobro ningún salario del Estado. Si no tengo ingresos no vivo", comentó.

En su caso también valoró la importancia de los vecinos para los comercios barriales y que en esto sería fundamental contar con la extensión del horario.

El testimonio de Miriam: