En este contexto, la nueva Dirección de la Estación, refuerza diferentes estrategias para acompañar y continuar brindando contención técnica a la población, tanto de las localidades de la región como de las familias en áreas rurales dispersas. Además de los canales abiertos de comunicación y de la Agencia Virtual, desde su programa “A Todo INTA” que lleva más de 20 años en el aire por Radio Nacional Esquel, comparte notas de actualidad, y prepara informes y recomendaciones útiles para productores. Con un alcance de más de 200 km, el programa llega a pequeñas localidades distantes como Carrenleufú - alta cordillera en el límite con Chile-, hasta comunidades dispersas de la meseta como en el caso de Cushamen o Pocitos de Quichaura.

Con artística y formato renovados, este año la estructura incorpora 6 diferentes secciones: “Actualidad”, con notas de interés para el sector agroforestal, en la voz de Raúl Carello, “Informes INTA”, elaborados por técnicos y técnicas de INTA, “Información Regional”, con el abordaje de noticias locales y región Patagonia Sur. También se suma a este nuevo ciclo, la sección “Producción de alimentos”, con la intención de brindar recomendaciones de prácticas y tecnologías disponibles, y otros temas relacionados con Agricultura familiar y ProHuerta, en el marco de la emergencia alimentaria y el Plan Argentina contra el Hambre. Por último otras 2 nuevas secciones buscan la participación y pertenencia de los oyentes; éstas son “Familia Rural”, propuesta para toda la familia y todas las edades, y “El Territorio Pregunta”, espacio habilitado para consultas técnicas.

La voz de nuestros pobladores.

Con un enfoque participativo e inclusivo de comunicación para el desarrollo rural, la nueva propuesta radial versa no sólo en la difusión de información técnica, sino en la participación, la invitación al diálogo, y el empoderamiento de las organizaciones y comunidades rurales. La sección Familia Rural, es un espacio que invita pobladores de diferentes parajes, localidades y comunidades, a compartir sus saberes y sus historias.

Por otro lado, pensando en contexto COVID 19, en las restricciones relacionadas con la movilidad y en la asistencia técnica, este nuevo ciclo abre un espacio de consultas, para que quienes necesiten asesoramiento sobre alguna práctica, puedan también consultar en el programa. Las mismas se reciben a través de las redes sociales o vía telefónica ampliando las posibilidades de interacción. En este sentido, quienes necesiten realizar una consulta técnica, pueden enviar un mensaje al celular +54 11 6795 8494, (Área de Comunicaciones INTA Esquel).

Re distribución

A todo INTA se emite por AM 560 Radio Nacional Esquel los días sábado de 10 a 11 hs y es esperado por productores y productoras del Noroeste de Chubut. Es la voz de profesionales que llegan, hasta donde hoy no se pueden desplazar. Desde su inicio hace solo 3 semanas, la producción ha recibido mensajes de productores y productoras, que esperaban como todos los años el inicio de un nuevo ciclo , “ No saben la alegría de esta mañana cuando escuché en Radio Nacional el programa”, “en esta época de tanta incertidumbre fue una caricia al alma escuchar la voz de las técnicos”, entre otros mensajes. Esto denota la importancia que tiene la contención técnica que brinda el programa , sobre todo en áreas rurales dispersas en donde el único medio siempre presente es la radio. Por este motivo y para ampliar la llegada de información y la participación de personas de todos los parajes, semana a semana el programa terminado, se pone a disposición para que las emisoras interesadas en su redistribución, puedan compartirlo.

Material con recomendaciones para productores.

El área de comunicación de INTA Esquel genera spots de radio y material gráfico con recomendaciones para la producción hortícola, ganadería ovina y de vacunos y producción forestal. La información es distribuida no sólo en el programa de radio, sino en las redes sociales oficiales habilitadas de todas las Agencias de Extensión Rural que responden a la Estación Experimental Agroforestal Esquel.