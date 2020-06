“Mi idea era no dar más clases de boxeo, porque tengo los tiempos muy complicados. Andaba a mil y terminaba muy cansado”, destacó el profesor Rodrigo Peláez, quien hace más de una década había formado la Escuela Municipal de Boxeo “Awkan” con grandes resultados, pero hubo hechos que lo hicieron recapacitar.

“En el último mes y medio estuve viendo en las noticias que había algunos pibes que estaban en conflicto con la ley, como que estaban bastantes complicados y veía los comentarios de toda la gente en las redes sociales, todo el mundo criticando o descargando toda su bronca hacia los pibes, que si bien han cometido errores me pareció que el punto no iba por ahí y pensando en que podía colaborar se me ocurrió hablar con la gente del COSE y si a ellos les parecía bien y los pibes les gustaba la idea, quería darles clases de boxeo pero no a modo de competencia sino como herramienta de sociabilización y generar buenos hábitos de vida.

Y arranque trabajando con algunos pibes de ahí”.

Y de esta manera, el reconocido entrenador de atletismo volvió, aunque de manera informal, a una de sus grandes pasiones, el boxeo.

Por iniciativa propia, comenzó a trabajar con chicos alojados en el COSE, con la idea de ayudarlos a encarrilar su vida personal.

DAR UNA MANO A QUIENES LO NECESITAN

Hoy si bien está netamente focalizado en el atletismo y sobretodo en el trabajo con Eulalio "Coco" Muñoz (clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021), decidió volver al ruedo del boxeo, mostrando su costado más humano, para dar una mano a quienes más lo necesitan.

“La idea es poder dar una mano y que puedan practicar boxeo, pero no de manera competitiva, sino usarlo como una herramienta de inclusión social, para estos pibes que lo necesitan. Después, si hay algún talento que pueda ser considerado, será destinado a alguna de las Escuelas municipales de la ciudad”.

Por otro lado, si bien reconoce al boxeo como una de sus pasiones, aclaró que “mi idea no es abrir una escuela de boxeo, ni volver a entrenar boxeo, sino como dije antes, ayudar a estos chicos que están en conflicto con la ley y poder darles una mano, poder brindarles confianza e intentar que ellos vean que a través de cosas buenas, pueden ser alguien en la vida”.

EL DEPORTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Respecto a los días que se desarrolla esta actividad, indicó que “por ahora y por la situación de la pandemia, estamos yendo dos veces por semana pero queremos más adelante poder agregar tres estímulos semanales. Como yo soy profesor de atletismo, la idea es que los chicos puedan el resto de los días entrenar la parte física e integrar las dos actividades. Es un proceso que hace poco iniciamos, pero con muchas ganas y espero podamos ver los frutos en un tiempo”.

AYUDA DE CHUBUT DEPORTES

En cuanto a los elementos para trabajar, contó que “no teníamos más de los que tenía yo, que no era mucho, por ello se me ocurrió pedir una mano a Chubut Deportes”. La respuesta por parte del Ente Deportivo provincia fue positiva y se enviaron guantes, bucales y protectores inguinales, entre otros materiales.

“Yo por este trabajo no cobro nada, sino que es una colaboración y por eso también agradezco la colaboración de Chubut Deportes, porque la llegada de estos elementos nos ayudará a poder trabajar con algunos chicos más”.

En cuanto al espacio para el desarrollo de la actividad expresó que “se trabaja dentro de la institución, no tiene las comodidades de un gimnasio de boxeo claramente, pero como lo hacemos con pocos chicos, nos acomodamos muy bien”.

EL DEPORTE DEJARÁ COSAS BUENAS PARA LA VIDA

En el final, dejó mensaje a todos los jóvenes interesados en el boxeo: “decirle a los pibes que el boxeo es una de las disciplinas más nobles y completas que existe. Si bien como dije, yo hoy me estoy dedicando al atletismo, en Esquel hay varias Escuelas que están trabajando muy bien asi que a los chicos que se animen y que lo hagan porque el deporte es lo más sano que hay y que les dejará cosas buenas para la vida” (Las fotos son ilustrativas - Fuente Chubut Deportes)