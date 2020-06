La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel trabaja en protocolos que permitan reanudar actividades de las escuelas deportivas. De todas formas, la titular del área, Mariela Sánchez Uribe, aclaró que todavía no hay fecha: "Vamos a dar inicio a las actividades una vez que los protocolos estén elaborados y puedan ser comunicados a las familias".

Claro que la vuelta estará muy lejos de ser normal y Sánchez Uribe ya adelantó que será "progresiva": "Hay un decreto provincial y disposiciones nacionales que establecen que los grupos deben ser de 10 personas. Eso es limitante porque son muchos más los chicos que acuden a las escuelas, en total tenemos un número cercano a 2.000 alumnos". "Va a ser progresivo y no todo lo que quisiéramos, pero lo que se puede en este contexto epidemiológico", destacó la funcionaria.

Muchas cosas tendrán que ser adaptadas en esta situación: "Tenemos que readecuar hábitos y establecer nuevos patrones para relacionarnos socialmente. Son cosas que vamos a ir incorporando y el deporte es un espacio en el que hay que hacer mayor esfuerzo porque el abrazo y el compartir es común. En esta instancia no se va a poder hacer". "Hay que tener dispuesto el lugar de ingreso, la circulación dentro del espacio físico, trabajar el concepto de entrar, entrenar y salir. Las clases deben ser de 45 minutos y no de una hora para evitar la aglomeración de gente entre un turno y otro", explicó.

"Cada actividad debe tener su protocolo de acuerdo al espacio que va a utilizar. Todavía no hay fecha definida y va un poco en función de esto: tener todo perfectamente definido, presentado y aprobado para empezar con las actividades".

Además, Sánchez Uribe consideró a las escuelas deportivas como un lugar en el cual concientizar sobre las medidas de prevención: "El deporte es un lugar ideal desde donde enseñar e impartir cuáles son las medidas y recaudos a la hora de hacer cualquier actividad. Es muy satisfactorio que en nuestra ciudad no hay circulación y aprovechar la instancia de las escuelas deportivas para trabajar en la educación".

Dentro de los protocolos para la vuelta a la actividad, también se contemplan otras cuestiones. "Es necesaria una declaración jurada de que no estuvimos fuera de la provincia en los últimos 14 días, o que no estuvimos en contacto con un caso, y reforzar que si alguien tiene síntomas debe quedarse en casa o consultar con los médicos, pero no asistir a los lugares donde se comparten actividades", destacó la secretaria de Deportes, que también reveló que el personal de la cartera está siendo capacitado en las medidas de bioseguridad correspondientes.

Los detalles: Mariela Sánchez Uribe - Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Esquel