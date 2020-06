Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 23 de junio en Esquel tendrá una temperatura máxima de 6° C. La mínima , en tanto, es de -4° C.

Se esperan precipitaciones para toda la jornada. Además, rige un alerta del Servicio Meteorológico Nacional ante la posibilidad de que se registren nevadas. Las condiciones, sin embargo, tenderán a mejorar hacia la tarde pero se mantendrá el frío.

Para los próximos días se espera que las temperaturas continúen descendiendo y hacia el fin de semana puede registrarse lluvia y nieve, indica la web especializada.