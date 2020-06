Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 24 de junio en Esquel tendrá una temperatura máxima de 6° C. La mínima , en tanto, es de -2° C.

El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y el viento será leve del sector oeste. El alerta por nevadas del Servicio Meteorológico Nacional cesó ayer por la tarde en nuestra región.

Para los próximos días se espera que las temperaturas continúen descendiendo y desde mañana hasta el inicio de la semana próxima pueden registrarse precipitaciones y nevadas nuevamente.