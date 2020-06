El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, se mostró preocupado por el posible traslado de la sede de YPF de Comodoro Rivadavia a Las Heras, Santa Cruz. Junto a Ignacio Torres, presentaron un pedido de informes en el Congreso para conocer en detalle la situación, que fue negada luego de una videoconferencia que mantuvo el ministro de Hidrocarburos de la provincia, Martín Cerdá, con autoridades de la petrolera.

"No está quedando nada claro y es una muestra bien evidente de que las autoridades provinciales no tienen peso político específico a nivel nacional", sostuvo Menna en diálogo con Red43. Consideró que "si desmienten, están desmintiendo a la gobernadora de Santa Cruz (Alicia Kirchner) y a sí mismos. La gobernadora de Santa Cruz anunció el domingo que el CEO de la empresa, Sergio Affronti, le había comunicado que la empresa iba a priorizar dos sedes: Neuquén para no convencionales, Las Heras para los convencionales y que eso implicaba trasladar la sede de Comodoro Rivadavia a Santa Cruz. Eso no lo dijimos nosotros, lo dijo la gobernadora".

Para el legislador no hubo "ninguna reacción del gobierno provincial": "Fuimos nosotros los que junto con Ignacio Torres presentamos un pedido de informes al jefe de Gabinete, porque YPF es una sociedad anónima donde el 51% de las acciones las tiene el Estado, Argentina pagó 10 mil millones de dólares para reestatizar ese porcentaje. Está sujeta al control y a las explicaciones que tiene que dar un funcionario público". "Quisimos saber quién había tomado esa decisión, a qué obedecía, qué actitud habían tenido los directores que representan al Estado, qué posición tomó el director por la provincia del Chubut", puntualizó y calificó de "insólita" la postura de algunos funcionarios provinciales: "Hablaron todos con un discurso distinto: el ministro de Gobierno casi menospreciando el tema, diciendo que daba lo mismo que la sede de la empresa estuviera en uno u otro lugar, el ministro de Hidrocarburos dijo que le parecía muy bien, que era una decisión de la empresa y a última hora del día el gobernador dijo que le parecía mal y que iba a pedir una reunión urgente".

Los diputados de Juntos por el Cambio no han visto aclaradas sus inquietudes tras la charla entre Cerdá y las autoridades de YPF. "Nosotros vamos a insistir con nuestro pedido de informes. La gente en Comodoro Rivadavia está muy molesta, enojada. Además de la cuestión afectiva, histórica, que une YPF, el petróleo y Comodoro, tiene también una cuestión del capital social de una ciudad", explicó. "A muchas ciudades las definimos por tener la sede de una empresa determinada, así que no es lo mismo tenerla que no tenerla. Por algo la provincia de Santa Cruz lo manifiesta como algo estratégicamente importante", agregó Menna.

"El gobierno provincial no le ha dado la importancia correspondiente, ha aceptado explicaciones que no son para nada satisfactorias y no se entiende el por qué de esa decisión".

"Comodoro es una ciudad importante para tener la sede de una empresa de esta escala, con Aeropuerto Internacional, puerto marítimo, la universidad con carreras especializadas, toda una historia y gente que ha interactuado con la empresa a lo largo de todo este tiempo. Tampoco sabemos qué alcance tiene la decisión, si afecta puestos de trabajo, ni si tiene una afectación para la provincia que necesita recursos", advirtió posteriormente. Analizó que "si la sede de la empresa está en otra provincia se pierde capacidad recaudatoria en materia de impuesto de sellos, ingresos brutos, no es un tema menor, es muy grave".

Desde el punto de vista del legislador, "el gobierno provincial no está a la altura de las circunstancias y parece que le tiene miedo a reclamar al gobierno nacional". "Hasta diciembre veíamos una sobreactuación en la defensa de intereses provinciales y ahora vemos que guarda silencio cuando pasan estas cosas o se paralizan obras", sostuvo.

En este sentido, estimó que no ha habido asistencia financiera de Nación a Chubut y en eso se sustenta un proyecto de ley que presentaron desde Juntos por el Cambio: "Invocamos una norma constitucional, el artículo 75 inciso 9, donde dice que el Congreso puede autorizar subsidios a provincias cuyas rentas no alcancen a cubrir los gastos ordinarios, es el caso de Chubut. Por eso pedimos que se disponga una partida de 5 mil millones por mes de acá a fin de año para que podamos normalizar este desastre de gente que no cobra el sueldo". "No podemos naturalizar que se acumulen dos o tres meses de deuda salarial. Creemos que ahí debemos reclamar a Nación porque más allá de la autonomía provincial y más allá de que la situación es culpa de muchos años de mala administración de los gobiernos provinciales, quienes vivimos en la provincia somos también argentinos", concluyó Menna.

