Desde hace tiempo los pobladores de Aldea Epulef tienen serios problemas con el servicio eléctrico. Sufren constantes cortes producto de fallas en los motores a gasoil que abastecen al pueblo, con todas las complicaciones que eso trae.

Marina Huenchunao, quien encabeza un reclamo formal junto a Marilyn Carrimán y Malvina Quintuqueo, explicó: "Decidimos hacer algo por el servicio de luz en nombre de la comunidad". "Hoy en día contamos con dos motores que no están en condiciones de uso. Entre el viernes 12 de junio y el domingo 14 nos movilizamos con una nota solicitando la firma de pobladores y autoridades comunales, reclamando a Servicios Públicos un nuevo motor con suma urgencia", comentó. "Como pobladores estamos cansados de no contar con un buen servicio y esto nos juega en contra, más en invierno porque aumenta el consumo y los motores no dan abasto hasta romperse", señaló Huenchunao.

Asimismo, enumeró una gran cantidad de problemas que esta situación les trae: "Al no tener energía no tenemos agua; tenemos luz en horarios limitados, lo que hace la cadena de frío de alimentos no se mantenga; no contamos con alumbrado público; en materia de salud toda derivación médica después de las 2 de la mañana es atendida a luz de linterna o velas; en temporada invernal a los niños se les modifican los horarios escolares por esta situación". "Se nos queman los electrodomésticos, se nos echan a perder los alimentos y tenemos que tirarlos, se corta la luz y no tenemos comunicación con nadie porque solo contamos con una conexión a internet que se llama País Digital brindada por el gobierno", agregó la pobladora de Aldea Epulef.

Contó que el 14 de junio, fue arreglado el motor número uno por especialistas de Servicios Públicos, ya que tenía fallas en el alternador. Sin embargo, el 21 de junio falló nuevamente: "Hoy tenemos en funcionamiento solo el motor número dos, que tiene grandes pérdidas de aceite y genera cortes de luz reiteradamente". "Ahora debido a la pandemia si se rompen o se funden los motores no tendremos ninguna respuesta por parte de Servicios Públicos, el gobierno hace oídos sordos a esta situación", concluyó Marina, que como todos las personas que residen en la comuna aguarda una solución definitiva a este problema.