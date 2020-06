A pesar de que por el momento no hay una fecha definida, en el país ya se habla de la posible vuelta a clases presenciales luego del coronavirus. Se sabe que habrá mucho por acondicionar cuando eso suceda y las cosas no serán iguales que antes, a lo que en Chubut se suman las medidas de fuerza gremiales, por lo cual hay un gran abanico de situaciones que contemplar.

"Lo único que tenemos es un documento de Nación que Provincia replicó, donde se está hablando con las distintas jurisdicciones cómo sería el posible regreso a las clases presenciales", explicó el supervisor Marcelo Rodríguez. Aclaró que "siempre está condicionado a que Salud pueda determinar cuáles son los protocolos y cuál es el momento indicado para volver". En cuanto a la fecha del posible retorno, advirtió: "Son todas especulaciones, por ahora son cosas que se comentan pero no está escrito".

Destacó que cuando se decida regresar tendrán que preparar las escuelas y habrá una gran cantidad de cuestiones que definir. "Trabajamos con chicos, por lo tanto todos vamos a tener que capacitarnos y ver cómo va a ser esta nueva forma de volver a la escuela, las cosas van a cambiar. Se está hablando de usar barbijos, de que la mitad del curso esté en el aula y con recreos diferenciados", detalló. Asimismo, descartó un posible regreso anticipado en las escuelas rurales: "La ministra de Educación fue muy clara y dijo que no empieza ninguna escuela si no empiezan todas".

"Estamos trabajando con los directores de escuelas en distintas comisiones de manera virtual para ver cómo manejamos el posible regreso a clases porque va a haber que priorizar contenidos, cambiar el estilo de evaluación, y trabajar mucho todos los docentes juntos para buscar otra forma de encarar las clases que van a ser muy distintas. La situación es compleja y el regreso a clases también va a serlo, porque todo eso hay que analizarlo".

En este contexto, la educación continúa, en muchos casos de manera virtual pero no en todos, por lo cual se puso en marcha desde Nación la entrega de cuadernillos: "En escuelas rurales no había otra posibilidad, porque hay graves problemas de conexión a internet en las localidades. El único problema que tienen es que no están contextualizados en esta zona, pero es lo que tenemos ahora". Sin embargo, hay una gran variedad de situaciones sobre cómo se maneja cada docente y se suman aquellos que se encuentran de paro: "Sumamos al contexto del Covid las medidas de fuerza que venimos arrastrando". "Con los cuadernillos tiene que haber un trabajo de devolución y nos pasa que hay chicos que no sabemos donde están. El adolescente a diferencia del chico de primaria tiende a ser más independiente y entonces cuesta más hacer un seguimiento, por lo tanto tenemos una absoluta variedad de situaciones dentro de la escuela", indicó Rodríguez.

Los cuadernillos los entrega el Ministerio de Educación nacional en Rawson y desde allí se reparten. Subrayó que Supervisión entrega en el interior y en algunas escuelas de Esquel, ya que también hay chicos sin acceso a internet. "Se supone que el alumno tiene que entregar al docente la actividad para que la corrija, pero si el docente está en retención de servicios ¿quién lo corrige? Estamos teniendo esa dificultad, hay algunos estudiantes que están recibiendo devoluciones y otros que no", graficó el supervisor.