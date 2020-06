Antonio Osorio, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO), habló sobre la situación de los trabajadores de las distintas localidades cordilleras. En cuanto al pago del aguinaldo, valoró que la mayoría de los intendentes "se están esforzando para pagar en una cuota y eso es destacable". "El contexto es muy complicado, pero de esta tenemos que salir todos juntos. Una vez que esta situación pase vamos a plantear con firmeza cómo recuperamos lo que se ha ido perdiendo", indicó el dirigente sindical.

"En Trevelin son dos cuotas, el personal cobrará los primeros días de julio y a la semana siguiente pagarán el sueldo", explicó Osorio. También sostuvo que "tenemos municipios más complicados como Gualjaina o El Hoyo. Gualjaina ya depositó una parte y falta confirmar el resto".

Remarcó que existe un acuerdo de que no haya conflictos en esta etapa: "No tenemos el poder de obligar a alguien a hacer lo que materialmente no puede. Nosotros sabemos que los municipios están muy ajustados y lo hemos hablado con los compañeros, para evitar conflictos ahora y llegar a septiembre u octubre para estar parados en otra situación". "Vamos a apelar a la memoria. Nosotros tenemos este gesto con los diferentes municipios y entendemos que van a tener voluntad para recuperar lo que hemos perdido, en especial aquellos que tienen atrasos desde antes de la pandemia", agregó el titular de SOEME y ZO.

Una vez pasada la contigencia del Covid-19, advirtió que será necesario abordar diferentes problemáticas, especialmente en el interior: "Tenemos buen diálogo con los intendentes, queremos cambiar la realidad de los trabajadores sobre todo de la Comarca". "Se va a necesitar creatividad. No se puede seguir haciendo lo mismo, el debate va a tener que ser otro", consideró. Osorio afirmó que sería positivo hacerlo en conjunto: "Vamos a tener que pensar y hacer las gestiones en términos comarcales para ayudar a los que están un poco más complicados". "Hay que hacer algo nuevo en términos políticos para empezar a cambiar la realidad de la gente", cerró.