El responsable de ANSES en Esquel, Julio Padín, dio detalles sobre el avance en el pago de la segunda etapa del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). "Las personas que cobran AUH terminaron de cobrarlo el 22 de junio", indicó.

Por otro lado, explicó que el 23 de junio empezaron a percibir el ingreso quienes tenían un CBU asignado desde la primera vez, según la terminación de su DNI. Terminarán el 29 de junio con aquellos cuyo documento finalice en 8 y 9.

Además, Padín aclaró: "Los que cobraron su primer IFE por Correo Argentino, Punto Efectivo o Red Banelco van a empezar a cobrar después del 29. Ellos van a tener que elegir su medio de pago: pueden aportar un CBU que tengan activo o ingresar por la página web a la sección de IFE, poner su DNI, luego les va a pedir el CUIT y la clave de Seguridad Social y ahí les va a traer automáticamente si tiene una cuenta activa. Si no reconoce esa cuenta, no está activa o no la quiere usar, ahí tiene que continuar en la página y le va a dar una opción que dice 'No tengo CBU'. Ahí la web le va a informar que en los primeros días de julio ANSES le va a comunicar fecha, forma y lugar de pago".

¿Habrá un tercer pago del bono? Sobre esto, indicó: "No tenemos información de que se vaya a pagar un tercer IFE, sí lo que sale por los medios de que se evalúa para las zonas que están con cuarentena más estricta". Fue cauto porque no existe comunicación oficial al respecto.

Por último, recordó: "Los certificados escolares y de salud tienen hasta el último día hábil del año para presentarlos, sigue funcionando el buzón en la puerta de entrada para los que tienen que presentar formularios así no deben que esperar a que les demos un turno. El certificado de supervivencia sigue suspendido, en los turnos por jubilaciones se va a respetar la primera fecha en que se haya sacado, y se están liquidando prestaciones".