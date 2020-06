Según el pronóstico del portal The Weather Channel, durante este viernes 26 de junio seguirá el clima muy frío en Esquel. La temperatura ¡máxima! es de 0° C, mientras que la mínima esperada es de -2° C.

El cielo estará nublado durante toda la jornada, el viento soplará del este y es muy probable que se registren nevadas.

El viernes será la antesala de un fin de semana helado, con temperaturas máximas que no superarán los dos grados. Se prevén nevadas todos los días hasta el miércoles.