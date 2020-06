María de los Ángeles López es una de las vecinas del barrio Los Sauces que reclama por el pavimento de la calle Tamburini, que se encuentra en muy malas condiciones y sin terminar. Consultada por Red43, explicó: "En 2018 hicimos el consorcio y se planteó pagarle a la empresa el asfalto. Se puso pero es de malísima calidad".

Sostuvo además que faltaron controles y respuestas del municipio en este tema: "Si se hubiese controlado la calidad del asfalto no tendríamos el problema que tenemos. La empresa tiene que arreglar y poner un asfalto nuevo". "Desde el principio sabían que donde corre el arroyo tenían que canalizarlo, lo habíamos hablado. Cuando hicieron el socavamiento del terreno comenzó a filtrar agua y ahí la empresa le avisó a la Municipalidad que debían hacer la obra de cerrar el arroyo y esperar que se secara, porque si no el asfalto no se iba a poder sostener", detalló María de los Ángeles. No hubo respuesta, afirmó.

"En enero de 2019 empezamos y en mayo de 2019 terminamos de pagar. Desde esa fecha hasta el día de hoy esto quedó con media calzada que tenemos casi 20 centímetros de asfalto, una media calzada socavada que queremos que quede así para que el municipio se haga cargo de llenar con asfalto, no con ripio. Ya nos enripiaron todo el barrio. Pareciera que nos están tomando el pelo", enfatizó la vecina esquelense. Desde el lado de la empresa, comentó: "Simeoni siempre que habló conmigo estaba dispuesto a hacer la obra como correspondía y me mostró 3 carillas que presentó a la Municipalidad, el problema es que no le daban respuesta".

"Tienen que arreglar el asfalto y terminarnos las calle, no enripiarla. Es lo que corresponde y lo que estaba dentro del contrato".

Hizo hincapié en que "hemos pagado un asfalto que no tenemos" y si bien "hay frentistas que no pagaron, esos frentistas hoy tienen ripio". "Hay vecinos con juicio en este momento, con la pandemia y la provincia que no paga. Tendría que haber un poquito de buena voluntad de parte de la intendencia para abordar la situación. Muchos de ellos tienen la intención de abonar el asfalto, pero no esto que nos pusieron", agregó.

"Los que pagamos no tenemos asfalto. El intendente no nos recibe y (Julio) Descalzo quiere enripiar la calle", cerró María de los Ángeles.