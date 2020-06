Según el pronóstico del portal The Weather Channel, durante este domingo 28 de junio seguirá el clima muy frío en Esquel. La temperatura máxima es de 1° C, mientras que la mínima esperada es de 0° C. De todas formas, más allá de la previsión, casi con seguridad se registrarán valores menores, sobre todo al comienzo y al final del día.

El sol seguirá sin aparecer, el viento soplará del este y seguirán registrándose nevadas en Esquel y la región. Hoy podrían intensificarse y está hay una posible acumulación de entre 3 y 7 centímetros de nieve. Es importante mantener la precaución al conducir para evitar accidentes.

Las bajas temperaturas se quedarán por varios días más y hasta el lunes (o martes) nevará con mayor o menor intensidad. En principio, habrá que esperar hasta el jueves para volver a tener una máxima por encima de los 4° C.