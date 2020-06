Esta mañana, en el Centro Cultural Melipal, varios comerciantes de la gastronomía se reunieron con el intendente Sergio Ongarato y el secretario municipal de Turismo, Mariano Riquelme, en búsqueda de respuestas para poder abrir sus locales.

Algunos, ante la desesperación, indicaron que abrirán a partir del lunes más allá de que les hagan una causa judicial, pero que la situación ya es insostenible. En ese sentido, Ongarato explicó algunas cuestiones referidas al tema.

"Vienen con el pedido desde hace tiempo de poder abrir con determinados protocolos y manteniendo las medidas sanitarias, pero poder trabajar en sus locales y pagar algnas cuentas y mantener sus empleados, que es lo que más nos interesa a nosotros", expresó el intendente.

Además, agregó: "Hemos elaborado un protocolo y se presentó a provincia, sobre cómo funcionarían los locales gastronómicos, pero todavía no hemos tenido autorización desde provincia. Lo que me dicen es que necesitan la autorización desde Nación para poder habilitar la actividad en Chubut. Si no está la habilitación, ellos no pueden habilitarnos a nosotros".

Respecto a la situación de Comodoro Rivadavia, donde se abrió el rubro, Ongarato manifestó: "He planteado la situación de Comodoro Rivadavia, que fue un caso especial. Del ministerio de salud me dicen que no estaba la autorización para abrir. Sin embargo, se abrieron y hay consecuencias que no quiero que les suceda a los empresarios de nuestra ciudad. Quiero que puedan abrir cuando estén todos los papeles en orden para que puedan trabajar".

Sobre el reclamo en sí de los presentes, el intendente respondió: "Con total razón plantean que ya no aguantan más, algunos me dijeron que el lunes van a abrir porque sino tienen que cerrar las puertas y las consecuencias para con sus empleados son las que estamos tratando de evitar. No quiero que decidan abrir porque no hay respuesta".

Ongarato también indicó: "Esquel no está solo en esto. Hay otras localidades en la misma situación que están pidiendo que se reabra esta actividad. Salvo Trelew, que está en un caso particular".

Por último, el intendente local agregó: "Espero que tengamos la respuesta. Se la hice llegar al ministro de salud y al gobernador de que necesitamos que esta actividad funcione con las condiciones sanitarias. Nadie está hablando de distenderse totalmente, eso también tenemos que tenerlo en cuenta".