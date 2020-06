Según el pronóstico del portal The Weather Channel, durante este martes 30 de junio será otra jornada helada en Esquel. La temperatura máxima es de 4° C, mientras que la mínima esperada es de 1° C. De todas formas, más allá de la previsión, casi con seguridad se registrarán valores menores, sobre todo al comienzo del día.

El cielo estará cubierto y el viento soplará del este. Es probable que se registren nevadas nuevamente, sobre todo hacia la tarde-noche. Es importante mantener la precaución al conducir para evitar accidentes.

Las bajas temperaturas se quedarán por varios días más y el pronóstico de lluvia y nieve se mantiene durante prácticamente toda la semana, con mayor o menor intensidad.