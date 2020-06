Hace algunos días, apareció un arco de desinfección en la portada de acceso a Esquel y no se sabía con mucha claridad quiénes lo habían instalado. Días después, se conoció que fue una idea de la Cámara de Comercio. El arco finalmente fue retirado del lugar.

En ese sentido, el presidente de la CAMOCH, Jorge Castillo expresó: "Me corrieron el arco. La verdad que fue una decisión de cuatro empresarios que pusimos un dinero para el arco de desinfección que para nosotros está en todos lados. Hicimos una presentación para ver si se podía hacer y ver si el municipio lo aceptaba. Como no lo aceptaron, lo retiramos. Pero digo que más cosas para controlar son importantes. Está en Trelew, Puerto Madryn, Comodoro y creemos que es conveniente también ponerlo. Y realmente no tenía ningún costo el municipio".

Además, Castillo agregó: "Nosotros vemos la seguridad de la gente que entra, desinfectar porque la enfermedad nos va a tocar y queremos cuidar eso. Si llega un infectado a Esquel vamos a ir todo para atrás. Queremos cuidar que en la portada se controle. Tienen que estar la parte del municipio, porque la policía solo pone precintos y no lo vemos bien. Veo con buen agrado que se hayan juntado los dos intendentes (Ongarato e Ingram)".