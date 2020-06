Durante todo el tiempo de cuarentena y la cantidad de personas que regresaron a Esquel, se generó cierta incertidumbre sobre cómo eran controladas las personas que ingresaban a la ciudad y el seguimiento durante los 14 días de aislamiento obligatorio.

En ese marco, invitamos a los estudios de Red43 a Florencia Davel Rosanigo y Juliana Capello, quienes regresaron el mes pasado desde la ciudad de Córdoba, declarada como zona de riesgo, para que comenten qué tan estrictos fueron los controles que les realizaron. Sin embargo, el resultado sorprende, porque únicamente fueron controladas por WhatsApp durante sus dos semanas.

"El día que llegué, en la terminal nos midieron la temperatura y nos preguntaron cómo estaba nuestra casa. Si teníamos baño propio y habitación propia. Me dieron una hoja con las consideraciones que tenía que tener en mi casa y me otorgaron una enfermera que me escribió durante ese tiempo, cada dos días, para ver si presentaba algún síntoma. Cuando se cumplieron los días de aislamiento me tuve que acercar a un centro médico donde me preguntaron si tenía algún síntoma, me controlaron la temperatura, la respiración, el corazón y me dieron el papel con el alta", detalló Florencia.

Además, confirmó que en los 14 días no tuvo controles médicos físicos y que tampoco se controló si salía o no de su casa: "Fue todo por mensajes. La verdad que si alguien pasaba por mi casa controlando no tengo idea. También tenían el domicilio donde hacía la cuarentena, pero conmigo se manejaron todo por mensaje".

Por su parte, Juliana indicó su versión sobre el aislamiento: "Lo mismo. En la terminal me tomaron la temperatura. Nos llevaron a la casa y el control siempre fue por mensaje cada dos o tres días nos preguntaban cómo estábamos. Cuando terminamos los 14 días, te toman la fiebre y te dan el alta. Nunca vi a alguien que pase por afuera de mi casa, salvo que hayan pasado de noche, pero durante el día nada".

Otros viajeros comentaron a Red43 que les hacían mandar por WhatsApp fotos del termómetro, pero no fue el caso de Florencia y Juliana. No obstante, todos coinciden en que los chequeos son solamente telefónicos.

Por otra lado, cabe resaltar que el Director del Área Programática Esquel, Cristian Matellicani, presentó su renuncia hace pocos días en plena pandemia.