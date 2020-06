El Centro de Operaciones de Emergencia de Esquel presentó un protocolo provisorio, en espera del definitivo, que será decidido por la provincia, para la atención en locales gastronómicos con las medidas sanitarias necesarias. A partir de este miércoles, ya podrán abrir con estas indicaciones, aprobadas por el Área Programática.

Entre las medidas para trabajadores de los locales, se indica que deberán cambiarse de ropa al llegar en un espacio previsto e higienizarse. También deberán usar "uniforme", es decir, una vestimenta que elijan para cambiar la ropa al llegar y al finalizar; no se permitirá llevarlos a los hogares. Tampoco podrán tener contacto físico entre sí, deberán mantener la distancia y no usar maquillaje, cosméticos, accesorios ni celulares. En el caso de los mozos, tendrán que usar barbijo y no usarán guantes desechables, sino que se limpiarán constantemente las manos cada 30 minutos.

Se recomienda, además, usar el sistema de reservas y dividir las zonas de ingreso y egreso. No podrá haber buffets autoservicio y la distancia entre comensales que no compartan mesa deberá ser de un metro y medio, con un 50% de la capacidad total habilitada (siempre y cuando puedan cumplirse estas medidas). Las mesas deberán tener su espacio y serán para máximo cuatro personas, excepto en casos de grupos familiares primarios con más de cuatro miembros. Se deberá evitar usar cartas impresas y, en su lugar, habrá menús a la vista de todos o cartas digitales.

Por su parte, los consumidores serán responsables de cumplir con lo que se determine al ingresar al local; no podrán compartir utensilios con las otras personas y, en una misma mesa, deberán tener la máxima distancia posible. También deberán desinfectarse al ingresar y, en caso de toser o estornudar, hacerlo en el codo.

A esto, se añaden medidas para la recepción de mercadería, la manipulación de alimentos, la zona de los baños, el servicio de delivery y la desinfección de superficies.