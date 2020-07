El Intendente Sergio Ongarato mantuvo este martes una videoconferencia con los ministros provinciales de Salud, Dr. Fabián Puratich; Gobierno, José Grazzini; y Seguridad, Federico Massoni, con el objetivo de coordinar la implementación en Esquel de las nuevas medidas dispuestas por el gobierno de Chubut en la Fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecida en el marco de la pandemia por Covid-19. Participaron también el director del Área Programática Esquel, Dr. Roberto Alonso; el médico epidemiólogo Emiliano Biondo y el Jefe de la Unidad Regional de Policía, Comisario Víctor Acosta.

La reunión se concretó pasado el mediodía desde la Intendencia, donde Ongarato estuvo acompañado además por el director de Protección Civil Municipal y Coordinador del COEM, Sergio Caneo y otros integrantes del equipo de trabajo.

En la oportunidad se discutieron los alcances del último decreto provincial (N° 544), en torno a la emergencia sanitaria por Covid-19, a través del cual se establece en Chubut la Fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 17 de Julio. En este sentido “planteamos algunas particularidades de Esquel, algunas se estudian y otras no. Se plantearon algunas inquietudes básicamente”, dijo el Intendente de Esquel.

Adelantó Ongarato que en la videoconferencia el ministro Grazzini confirmó que está planificando un viaje a Esquel para la semana próxima, “para discutir aquí el avance de todas las medidas que se vienen implementando en nuestra ciudad y en la región”.

HORARIO DE COMERCIOS

En otro orden de la reunión el mandatario municipal planteó el pedido de una extensión horaria para el sector comercial. “Podría definirse la apertura de los locales comerciales hasta las 21 horas, en las próximas horas enviaré la nota haciendo la solicitud formalmente”.

Cabe recordar que también hay un pedido de la Cámara de Comercio ante la Municipalidad en este sentido, solicitando una extensión horaria para almacenes, despensas y autoservicios. “Las autoridades provinciales nos han dicho que no habría inconveniente de que sea hasta las 21 horas, con lo cual es probable que se autorice”, expresó el Intendente.

LA HOYA

Otro de los temas abordados fue la apertura del Centro de Actividades de Montaña La Hoya teniendo en cuenta la nueva fase dispuesta, “viendo si hay alguna posibilidad de que tengamos temporada de esquí o no. Hasta ahora no hay respuesta concreta, el tema se va a seguir analizando. Hemos planteado desde Esquel que se estudie la posibilidad de cómo sería y a partir de lo que establezca el gobierno provincial, en el marco de las medidas preventivas, conversar con el concesionario y ver si es factible o no pensar en la apertura de la temporada invernal”, indicó Ongarato.

RETORNO DE ESQUELENSES

También se habló sobre la llegada de micros con esquelenses que retornan a la ciudad. En este sentido “y en cuanto al colectivo que tenía fecha de salida esta semana, no salió ya que Provincia no lo autorizó y los ministros expusieron las razones que, tienen que ver básicamente con una cuestión de prevención. Hay recomendaciones de Nación de que, por la circulación viral que hay en las grandes ciudades, la gente no se traslade y de esta manera evitar algún foco de contagio en otras regiones del país”.

“Lo que manifestó el ministro Puratich es que por lo menos durante diez días no van a otorgar ninguna autorización para el ingreso de micros a ninguna ciudad de la provincia. Por lo tanto, el micro que habíamos gestionado para el 29 de Junio se pospone por unos días”, agregó.

Asimismo dijo que en Esquel se va a mantener la medida que establece que, todas aquellas personas que retornan a la ciudad deben realizar la cuarentena de 14 días en un establecimiento hotelero. Esta “es una decisión que hemos tomado en conjunto con las autoridades del Área Programática de Salud y sigue firme”.

CIRCULACIÓN ENTRE ESQUEL Y TREVELIN

Y queda claro que a partir del decreto provincial N° 544, la circulación dentro de la provincia queda limitada a razones de salud acreditadas, y a actividades y servicios esenciales o expresamente autorizados por normas nacionales o provinciales. Debiendo todas las personas tramitar el permiso de circulación entre localidades chubutenses en la página www.seguridad2.chubut.gov.ar

Queda exceptuada de las restricciones la circulación de las personas residentes en Esquel y Trevelin. No se requiere permiso para circular entre estas dos ciudades. Y se podrá circular dentro del ejido sin otra restricción que la horaria, que se fija como máxima a las 00:00 horas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Subrayó Ongarato que en Esquel, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 se está trabajando desde el principio en conjunto con Salud y Policía, y otras instituciones que integran el COEM. Y en la reunión con los ministros, “también hablamos de que la responsabilidad final en la prevención es de cada uno de los habitantes de la provincia, del país y de cada ciudad”.

“Los principales responsables somos cada uno de nosotros. Por supuesto que quienes estamos en el gobierno tenemos responsabilidades más grandes, tenemos que diagramar cuáles son los mecanismos de control y cómo llevamos adelante estas situaciones de tantas restricciones sanitarias. Pero la responsabilidad, fundamentalmente pasa por cada uno de nosotros. Tenemos que cuidarnos entre todos, seguir todas las medidas de prevención para que el virus no llegue a nuestra ciudad”, expresó por último.-