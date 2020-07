Según el pronóstico del portal The Weather Channel, durante este miércoles 1 de julio será otra jornada fría en Esquel. La temperatura máxima es de 4° C, mientras que la mínima esperada es de 1° C. De todas formas, más allá de la previsión, casi con seguridad se registrarán valores menores, sobre todo al comienzo del día.

El cielo estará mayormente cubierto y el viento soplará del noroeste. No se esperan nevadas, pero sí es probable que se registren lluvias hacia la noche.

Las bajas temperaturas continuarán. Para los próximos días se esperan lluvias y hay alguna probabilidad de caída de aguanieve el viernes.