Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 10 de julio será un día muy frío en Esquel. La máxima prevista es de 2° C, mientras que la mínima de 1° C. Más allá de esto, es muy posible que se registren valores menores como en los días pasados.

Continúa vigente hasta hoy un alerta meteorológico por nevadas intensas en toda la región cordillerana. Este viernes, la probabilidad es durante todo el día, pero podría darse una mayor intensidad por la tarde.

Para las siguientes jornadas también hay posibilidades de que se registren nevadas y las temperaturas serán aún más bajas. El domingo se produciría la mayor caída de los valores, con una mínima de -7° C.