Finalmente, este lunes no arrancó el transporte urbano en Esquel y causó confusión entre el municipio, las empresas y los vecinos. También incertidumbre. En ese marco, hablamos con el secretario de gobierno de la municipalidad, Julio Ruiz, quien comentó algunos detalles de la resolución que indicaba el regreso del transporte.

"Se notificaron a las empresas el miércoles, salió la resolución para poner en marcha el transporte. La ciudad está en un 90% de la actividad y los vecinos necesitan trasladarse a sus lugares de trabajo. Acevedo no aceptó la resolución y hoy la mandé por correo con certificado de recepción. Ahí veré lo que va a hacer esa empresa. La otra empresa me dijo que quería otra reunión y tenía un tema en la municipalidad. Vemos a ver si arranca", indicó.

Sobre los subsidios de Nación y Provincia, Ruiz expresó: "Le falta recibir los aportes de Nación, que está faltando recibir junio. Nación en el nuevo compromiso dice que lo va apagar corriente, así que en julio debería cobrar los dos meses: junio y julio. Para que el vecino comprenda, todo esto estamos haciendo es hasta el 30 de septiembre. Nación y provincia prorrogaron los subsidios hasta el 30 de septiembre".

"Esta resolución que acordé con ellos sobre cómo iba a trabajar, disminuían los horarios y los kilómetros, no aumentábamos el boleto. Todo eso también es hasta el 30 de septiembre y de ahí vemos. Ese es el contexto en el que estamos trabajando, en emergencia. Le permitimos a los colectivos que no arranquen tan temprano porque no hay chicos que van a la escuela. Que paren entre las 13 y 16, que corten más temprano. Fueron cosas que se fueron dando para cumplir con una salida de emergencia hasta el 30 de septiembre", agregó Ruiz.

Por último manifestó: "Acevedo pretende cobrar todo lo atrasado. El municipio no les debe nada a ninguna de las dos empresas. El municipio hacia un aporte mensual. Una vez que terminó de prestar servicios en marzo, ahí se dejó de pagar. Por las cuentas del municipio y como está hoy, no se puede hacer cargo de eso que estaba pagando. Tratamos de compensarlo de otra forma. El boleto que estaba 24 fue a 27. Querían que llegara a 30 pero no es justo el momento. Es una situación difícil para todos. Entonces la municipalidad le da 3 pesos de diferencia por boleto por estos tres meses, para que pongamos voluntad y esto pudiera funcionar".